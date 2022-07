El cartel y las ganas de Feria

Málaga ya tiene cartel de Feria. Se llama ‘La Mar de Feria’, es obra de Rubén Roldán de Jong y a mí me parece bonito, elegante y sin absurdos recargamientos.

La paradoja del cartel, una mujer de espaldas vestida de flamenca que enfila la calle Larios, es que versa sobre la Feria del Centro. Y al Ayuntamiento no le gusta la Feria del Centro, lo que pasa es que no se atreve a cortar con ella. Al Ayuntamiento le gusta el Cortijo de Torres y lo prefiere como feriódromo 24 horas al día. Sin embargo, esto tiene dos inconvenientes: la gente va dónde le sale de los bemoles y en el Cortijo de Torres a según qué hora hace mucho calor y está a trasmano.

En general, para la Feria y sobre todo la del Centro., este año se espera más gente que en la guerra, lo cual es un dicho que nunca he entendido y que no me hace gracia.

-oiga, entonces ¿por qué lo emplea?

El cartel ganador ha recibido el 36,48% de los votos emitidos en esa suerte de referéndum cartelista o carteloso e incluso cartelario en el que no se sabe si ha votado mucha gente o más bien cuatro frikis y personal municipal ocioso.

El cartel no ha estado exento de polémica, frase que puede pronunciarse cualquier año y no solo respecto al cartel de la Feria de Málaga, también respecto a las Jornadas Filatélicas de Baldoví o a Los Lances Poéticos de Segovia. Y eso es así por que está casi todo inventado, todo el mundo mira internet y hay más copistas que ventanas y más plagiarios que albercas. La polémica ya es consustancial al cartel y hay gente que parece que ya tiene escrito el titular de la polémica antes de que se sepa cuál es el cartel.

En general, en Málaga los carteles gustan mucho y no hay fin de semana que no se presente un cartel semanasantero, cofradiero, deportivo, veraniego, feriante, taurino o carnavalero. En Málaga, a las ocho, o presentas un cartel o te lo presentan. Antaño, las familias malagueñas de la alta burguesía encargaban a jóvenes promesas locales de la pintura el cartel de su fiesta anual de bienvenida al verano. Y si no era así debería serlo.

Las leyendas siempre han tenido buen cartel, no así los que se las inventan. Hay quien te saluda por la mañana como si se hubiera caído de un cartel y hay quien con esa cara de estar permanentemente oliendo defecaciones y la napia torcida podría protagonizar un cartel cubista. Tiene buen cartel, decimos de alguien con buena planta y fama.

Ya tenemos cartel. Que nos invita a ir a la Feria del Centro; un cartel que la ensalza y la pinta elegante. Esbelta y con expectativas. Habrá que vivirla.