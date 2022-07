Mañana es el objeto y el objetivo, y más que la precisión basada en tramos de tiempo define lo por venir sine die. Mañana es la herramienta más amable y discreta del aplazamiento, de la postergación, de la procrastinación... Por lo general, mañana es como hoy, pero un pelín más tarde. En el fondo, por usar las claves más al uso, mañana es tan reflujo de anteayer como promesa del mes próximo. Cuando mañana se instala todos los ayeres huyen despavoridos, como entes descabezados por la guadaña de la existencia.

Mañana es el lienzo en el que pintamos la esperanza. y mientras que mañana llega solo hay una constante en todos los cuerpos vivos: respirar, el resto es accesorio. Mañana es la atalaya desde la que se ven los ayeres muriendo en perfecta formación, de uno en uno. Ayer, en cierta forma, es la semilla y mañana la cosecha y, entre la una y la otra, la constante es el sudor, como respuesta fisiológica y como metáfora.

Mientras que mañana llega vivimos la única realidad verdadera, el presente, que alguna vez fue ayer. A veces, mañana es una compleja entelequia en forma de broma de mal gusto. Da igual el lugar, el escenario se llama presente, que es donde ocurre la obra. ¿O, acaso, es posible dudar en pasado o sentir en futuro? El presente es un andén, un puente, una escalera de subida y bajada, una sonrisa, una caricia, una sala de espera en la que todo ocurre mientras que mañana llega. Mañana, con demasiada frecuencia, de lejos, es el invitado más imprevisible.

Las ciencias de la salud mental tienen claro las fases pasado-presente-futuro en las que anida la preocupación, esa asesina silente de la familia de los estados de depresión y de angustia. Para el que quiera entenderlo, la preocupación jamás le evita el dolor al mañana, sino que con refinadísima técnica le birla descarada y alevosamente la alegría al hoy, que es de lo único de lo que realmente disponemos, engatusándolo con polos de aflicción y cucuruchos de ansiedad, en verano, y con chupitos de congoja y combinados de desesperación, en invierno. Tan así es el asunto que donde la preocupación reina ni los simpatiquísimos quokka sonríen. Animalitos ellos, con lo majos que son.

Cuentan que Einstein, con su proverbial chispita de humor repetía con cotidiana relatividad, nota bene, que él no pensaba en mañana, porque llegaba muy pronto. Cosa de sabios, naturalmente, porque para legar sabiduría a tutiplén a la Humanidad los genios necesitan presentes de muchas horas y muchos días, mientras que sus mañanas llegan desde mucho más allá de lontananza. Es evidente que para llegar a sabio un poco de ramalazo obsesivo compulsivo viene de perlas, porque de otra manera la gran mayoría de los sabios no tendrían tiempo de demostrar su sabiduría en una sola vida.

Creo que fue Paul Valery, el poeta que seguramente aglutina más nombres de pila en su partida de nacimiento, quien expresó allá por los inicios del pasado siglo que «el problema de nuestro tiempo es que el futuro ya no es el que era». Supongo que lo que expresó Valery, si fue él, es una constante histórica, pero aun así, si volviera a la vida en nuestros días, habida cuenta de la carpeta de escenarios corrompidos en nuestro planeta, su poesía moriría del susto... En este sentido, me imagino la clase de mi amiga Vero y a ella dirigiéndose a sus alumnos dos días antes de las vacaciones:

–Niños, escuchad...: Si mañana brotan las flores es porque hoy hemos plantando semillas. Esta oración, ¿es verdadera o es falsa?

–Y me imagino a los veintialgo niños cabizbajos y mudos, tratando de procurarse la invisibilidad inmediata.

–Vale, preguntadles a papá y mamá, y mañana me traéis vuestra respuesta escrita.

A la mañana siguiente, de los veintipocos solo tres traían sus respuestas: Un padre escribió, «seño, no más trampas a mi hijo, plantar a final de julio es de tontos y mi retoño no es tonto». Una madre aportó su granito de arena extenso y contestó: «falsa». La madrastra de otro alumno se implicó más metafóricamente: «basta ya de semillitas, preferiría que no le hablara de sexo a mi hija».

Y veo a Vero, con la mirada perdida en el techo mientras que mañana llegaba y, afortunadamente, mañana llegó al día siguiente, que era viernes.