Una mañana

El camarero lleva aún blanca la camisa, intacto el ánimo y el saludo por estrenar. Un hombre riega la calle con aplomo entreverado de desgana, con la camisa muy abierta, unas bermudas y un pitillo en la boca. El pitillo no humea y el hombre lo muerde con fuerza. Del bolsillo del corto pantalón asoma un libro. Es un libro de bolsillo, claro.

La calle es peatonal y soy el primer cliente de la terraza. Los turistas duermen o fornican o hacen vagos planes en sus apartamentos y hoteles. Los nativos aún estarán en casa o a bordo de autobuses o automóviles camino de sus trabajos. En las radios de esos coches se oirán millones de palabras sobre el tiempo, la política, la vida, los libros, los insectos, la vasectomía o las virtudes de ingerir gazpacho. Palabras que no se llevará el viento porque no hay viento. Palabras dichas para muchedumbres o para nadie. Palabras para el olvido o para esculpir en piedra. Palabras que se quedarán en la memoria del oyente para todo el día o para unas horas. No hay viento pero al menos no hace, aún, a esta hora, ese calor lacerante propio de la canícula. Es muy temprano, sí, pese a eso el establecimiento está abierto y en perfecto orden de revista.

Una chica está detrás de la barra mirando el móvil. Cuando le pido un café y un par de churros al camarero de camisa impoluta aún, la chica lo oye y se da la vuelta hacia la máquina de café. Máquina que muge o ruge o gruñe y araña el silencio, lo sojuzga, lo interpela, lo vence. Su café, señor. La sacarina se disuelve en el líquido, los granitos se van convirtiendo en nada, abrazan al café y a la leche y se funden para siempre con ellos. La duda es entre bocadillo o churros. Pasa una señora por la calle. Pasa también un chico paseando a un perro. Perro ladrador, amanece más temprano.

El termómetro ya va pidiendo pista de despegue. De qué tratará el libro del hombre que regaba la calle con aplomo entreverado de desgana, con la camisa abierta, bermudas y pitillo en la boca. Tal vez narre un crimen cometido en una ciudad nórdica. A lo mejor el hombre está cerca del fin del libro y del misterio o quizás no lo haya empezado a leer e ignore aún por qué el cadáver tenía una oreja menos y estaba tumbado bocabajo con una nota entre los dedos de los pies. Ya no estoy solo. Esta frase sirve lo mismo para anunciar la subversión de una mala racha personal o para notificar que ya hay otros clientes en la terraza.

Una pareja. Profetizo que él va a pedir té y ella café. Ambos piden zumo de naranja. El camarero los trae con prontitud. Ellos protestan. El tamaño importa. Ya hay cuatro mesas más ocupadas. «Un momentito, un momentito», dice el camarero con cierto mal humor a dos que por separado lo están llamando con insistencia cierta.