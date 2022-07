El vídeo promocional ‘Málaga ciudad redonda’ afirma: «Si vienes a Málaga, eres de Málaga». Empero, si naciste aquí tendrás que irte, visto el panorama, dejando el descanso de nuestros huesos en vilo. Lección: el dinero manda.

Esto me lleva a otra lección con soniquete incluido: ‘El hombre nace, crece, se reproduce y muere’. Síntesis magistral de una vida. Solo nos diferencia el relleno inter palabras y la única elección sobre reproducirse o no. Mis padres trabajaron duro y tuvieron bastantes hijos conforme a los cánones de su época. Es admirable cómo forjaron un porvenir, incluido que su vejez no resultara dependiente o gravosa para nadie, ni para la familia, ni para la sociedad, en un alarde de responsabilidad que procuro copiar y transmitir.

Añadiría: ‘…nace, crece, se reproduce, mengua y muere’, pues parece común el menguar, en distintos aspectos. En lo físico, muchos pretenden combatirlo con rellenos, bótox, injertos capilares y otros ardides infructuosos. Espiritualmente puede reducirse la fe a cero u opuestamente al agnosticismo, abrazando un misticismo casi ascético. En lo económico, de menguar, podría resultar de imprevistos, elegir mal gestor, incluso de la desconfianza de quienes están de vuelta de todo y no delegan para ordenar los últimos años de vida haciendo cualquier plan inviable. Nadie quiere hablar de la mengua y la muerte; a pesar de su certeza, se testa para evitar complicaciones y hasta se realiza testamento vital para ordenar que no te mantengan vivo artificialmente y donar tus órganos, pero no se trata cómo vivir la recta final de la vida y su estrategia; la invalidez nos puede reclutar y entonces liarse parda. Es más importante resolver la vejez que dejar una herencia. Las herencias se las lleva el tiempo y hasta los pleitos, pero garantizar un final en paz es épico. Pensamiento circular; redondo.