Estamos todos muy hartos y cansados. Tenemos nuestros derechos y los exigimos, incluso hay quienes no pueden pero exigen, total, el que viene a Málaga es de Málaga, aunque no todos votan, ni pagan impuestos, tasas y servicios como el nacional residente empadronado y sin carné de vulnerabilidad, ¿para quienes gobernarán nuestros gobernantes? En fin, que con este hartazgo hay quienes están cansados del debate ‘Hotel Torre Rascacielos del Puerto’, de capital catarí, y su posible consulta popular. Yo no quiero una encuesta sobre su construcción (que PP y PSOE hasta del Gobierno Central han facilitado, dejando ya poco margen de maniobra al PSOE local con su reciente rechazo, más electoral que efectivo); quiero que no se construya, por evidencias éticas y profesionales. Pero los políticos se olvidan de que su deber es cuidar de su pueblo y de lo público, no vendernos, ni por petróleo, al mejor postor mediando argucias y maniobras leguleyas para las que no escatiman en usar recursos públicos.

Hay más ejemplos de la falta del contacto político con la realidad de los malagueños, pero no quieren entender que deseamos proyectos que no dejen de lado las legítimas aspiraciones de los ciudadanos y que defiendan lo que deben: nuestra ciudad con sus habitantes, su cultura, biodiversidad… ¿Habría dejación de funciones por todos los que desde el pedestal del cargo político consienten engreídos tropelías como esta, moldeando marcos normativos con desdén de lo que da legitimidad a sus cargos: el interés público, el bien común? Escucho argumentos tendenciosos sobre intervenciones en la ciudad que mejoraron nuestra imagen, como la peatonalización del Centro, que se hicieron sin consulta popular, pero hubieron reuniones con colectivos y mucho debate, se buscaba el bien común, algo que no encuentro en la puñetera y babilónica Torre en el Puerto.