Conversaciones con un maniquí

Ante las insistentes señas de un maniquí, me detengo delante del escaparate de uno de los redundantes comercios de la calle Larios. Observo a ambos lados, miro hacia atrás y le digo - ¿Es a mí?- La modelo, pertinaz, me indica que me una un poco más a su espacio enmarcado por una superficie traslúcida esclarecida por colores de verano; aplicando la Ley de Pregnancia o Buena Forma en su mundo del escaparatismo, separándose del fondo, esta llamativa figura se acerca y comienza a relatarme su turbación e inquietudes:

-Mi nombre es Candela y soy la cuarta generación de una familia dedicada desde sus comienzos, finales del siglo XIX, a contemplar los ojos asombrados de los viandantes. Mi bisabuela ya aparece en ‘El Paraíso de las Damas’, novela de Émile Zola. ¡Qué interesante! -le comento-. Candela con mirada apagada y en ascuas continúa su relato. -Sabes que las únicas luces que me van a alumbrar temporalmente las noches a partir de esta semana van a ser, paradójicamente en esta época de sequía extrema, las derramadas por la lluvia de meteoros: las lágrimas, conjugadas con las mías, de San Lorenzo. A mí me van a apagar en la parrilla de la oscuridad. Las ‘Perseidas’ se constituirán estos días en focos fugaces que iluminen de forma efímera esta época invadida por las sombras discordantes reveladas por la sinrazón. Mi mundo, el escaparate – prosigue- es el cristal angular de la conexión con los malagueños y su poder de atracción no es solo diurno, sino también nocturno cuando iluminados– ¿te acuerdas? – se convierten en un activo efecto de diversión y seguridad en esta elegante calle. La contemplo con la tristeza que la desdobla. El maniquí me despide con unos versos de San Juan de la Cruz de su obra ‘Noche oscura del alma’: «En la noche dichosa, /en secreto, que nadie me veía/ ni yo miraba cosa, / sin otra luz y guía / sino la que en el corazón ardía». Candela se oscurece.