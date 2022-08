Salman Rushdie es un invitado habitual y muy querido en el Hay Festival desde hace décadas. En nuestro archivo tenemos más de veinte charlas de este genial conversador de literatura y de temas coyunturales al mundo en que vivimos, desde el año 1999.

Recuerdo perfectamente la primera vez que le invité al Hay Festival en Cartagena de Indias en el año 2009. Él había aceptado acompañarnos en su primera visita a Colombia, pero con la condición de que no organizáramos seguridad extra. Decía que estaba harto de vivir rodeado de seguridad y su visita no la consideraba peligrosa La policía de Cartagena de Indias, sin saberlo nosotros, decidió enviar una unidad móvil a recogerle al aeropuerto y recuerdo que mi equipo me buscó para que calmara al muy colérico Salman, quién nada más llegar a la recepción del hotel exigió un vuelo de regreso inmediato a Nueva York ya que habíamos incumplido el trato. Le calmé con ayuda de un mojito y temerariamente me atreví a firmar un documento de la policía, en el que nos hacíamos responsables de él, antes de que retiraran los escoltas. Aquella visita fue mítica, tanto en Cartagena de Indias, en el teatro Heredia, que tuvo que cerrar por primera vez con llave sus puertas porque no cabía ni un alma y la gente que no logró entrar se agolpaba demandando entrada, como en Bogotá, en la imponente sala León de Grieff en la Universidad Nacional, en la que conversó con miles de estudiantes entusiasmados.

Volví a invitarle al Hay Festival Xalapa en México en el año 2014 donde denunció la impunidad de México y de Veracruz ante la terrible matanza de periodistas y tuvo además una excelente conversación literaria con la autora mexicana Valeria Luiselli. En esta ocasión pasamos horas conversando sobre literatura y me sorprendió de manera muy grata constatar que estaba muy en contacto y tenía un gran conocimiento de autores jóvenes, algo poco usual en escritores de su talla. Ahí descubrí además su gran admiración por Cervantes, lo que me llevó un año después a pedirle que escribiera una introducción para un libro que hicimos celebrando el 400 aniversario conjunto de Cervantes y Shakespeare en el año 2016. Era un proyecto con antologías publicadas tanto en inglés: 'Lunatics, Lovers and Poets, 12 stories after Shakespeare and Cervantes (and other stories)' como en español, 'Lunáticos amantes y poetas, doce historias inspiradas en Shakespeare y Cervantes (Galaxia Gutenberg )' en el que propusimos a escritores que escriben en inglés como Ben Okri y Kamila Samshie, entre otros, que escribieran su propia historia, inspirados en la obra de Cervantes y viceversa autores como Juan Gabriel Vásquez o Yuri Herrera, lo mismo, pero inspirados en la obra de Shakespeare.

Para escribir esta introducción, Salman releyó a Cervantes, lo que le abrió de nuevo su interés y una llama literaria que le hizo escribir su propio 'Quijote' para tiempos actuales. De la misma forma que Cervantes creó a su personaje para satirizar la cultura de su tiempo, Rushdie escribió una aventura salvaje por un país al borde del colapso moral y espiritual, los Estados Unidos, en una era en la que todo es posible, en la que realidad y ficción son cada vez más indistinguibles. Así que tengo el honor de ser en parte responsable de la semilla de este libro.

Mi siguiente gran proyecto con Salman fue en el Hay Festival Arequipa, Perú en el año 2018 donde tuvo una conversación memorable con Mario Vargas Llosa sobre literatura universal moderados por Leila Guerrero. Otro evento mágico y maravilloso en la ciudad natal de Mario Vargas Llosa.

Mis sustantivos para Salman son generosidad, curiosidad, inteligencia y valentía. Gran conversador de literatura y gran apasionado y conocedor de la política actual siempre en defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Le deseo una recuperación rápida y que nunca decaiga su espíritu luchador.

Cristina Fuentes es directora del Festival Hay, que se celebra en el Reino Unido, en España, en Colombia, en México y en otros países.