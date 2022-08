Uf... ese sortilegio agosteño

El verano lo calienta todo, o sea, la totalidad de todo lo percibible... La temperatura corporal se une en matrimonio con el calor canicular del ambiente, las emociones rezuman bochornos de colores, los instintos más compartidos del mundo mundial se frotan entre ellos para jalear a las sábanas que aún duermen, las intenciones más desinhibidas se proyectan de dentro afuera y de fuera a dentro, y los proyectos posteriores al estío provocan chispas a base de esperanzados sortilegios superpuestos.

Al que le escribe, amable leyente, el verano lo empuja a revivir su ser prístino y a deshacerse del impersonal teclado escribidor y del folio virtual y de la pantalla luminosa que le está matando los ojos. Hoy escribo así, y me he prometido llevar a cabo mi labor articulista escribiendo con mi modernísimo rollerball divino-de-la-muerte y con mi pluma estilográfica, mi fiel compañera. Más de cincuenta años de viaje junto a mi Negra, que así llamo a mi pluma, y poco más de quince años acompañado por mi Roller, que así llamo a mi rollerball. Ambos adminículos forman parte de mi escritura hasta el punto de que cuando asgo otro artilugio escribidor me tiembla el pulso, como amenazado por el sexto y el noveno mandamientos de la Ley de Dios que cuenta la Biblia. Aunque, en mi personal criterio, la cosa va más de apegos y de empatías bien entendidas, que de leyes divinas...

Mi Negra es hembra, como todas las plumas estilográficas, obsérvense atentamente sus plumines, si no. Y, como todas las plumas, mira por encima del hombro a los bolígrafos. Mi Negra, gustosamente, de cuando en vez se deja preñar por el tintero y alumbra palabras de tinta. Mi Roller es un casto varón atado al uranismo desde que vio la luz… La aspiración de los rollerballs es llegar a ser plumas estilográficas y dar a luz sin preñarse, y, como ellas, aspiran a derramar trazos irregulares de tinta cuando ejercen. Mi negra garrapatea, mi Roller, no...

Bueno, derramemos trazos y cumplamos ya con el artículo atendiendo al título:

Cuando agosto enseña sus colmillos húmedos de fuego, como es el caso este año, basta con encajar oportunamente una interjección para expresarlo in extenso. Incluso al peor entendedor, una sílaba le basta siempre. ¡Anda que no...!:

–¿Agosto...?

–¡Uf...!

Para otros menesteres, expresar cómo va agosto este año exige costosas y sesudas reflexiones y, sobre todo, adivinaciones metafísicas para tratar de comprender la realidad en ciernes y sus resultados venideros.

–¿Y en otoño, qué...?

–¡Uf...!.

Uf es una palabra monosílaba que expresa el resultado de los más reflexivos estudios proyectados sobre el asunto de que se trate cada vez. Y, a pesar de su tímida cortedad y de su insignificancia aparente, cuando concatenamos varios uf irremediablemente terminamos haciendo fu como el gato... Uf, entre sus letras, guarda el secreto hermenéutico de la expresión transpersonal más compleja.

El verano, en general, está resultando uf de extenuante, uf de exudante, uf de viscoso... En el día a día, el sudor pegajoso es una constante que merma hasta desaparecer cuando proyectamos una mirada profética sobre lo porvenir, es decir, cuando echamos un vistazo escudriñador a lo por llegar, cuando el verano muera de muerte natural. Y ocurre que llegados a ese punto la sudoración viscosa desaparece y deja paso a los sudores fríos de lo porvenir, que son sudores uf de gélidos. El otoño y el invierno vendrán tan calentitos que es fácil que centenas de miles de personas mueran de frío. Uf...

Uf es la mínima expresión de la unión entre consonantes y vocales. Nada más pequeño que uf cabe en la intención de expresarse sin miedo a no ser entendido, por mucho que algunas veces pretendamos declarar campeón mundial del minimalismo al signo de interrogación entre paréntesis (?). La rotundamente más dolorosa expresión de uf se da cuando nos sobrepasamos con una plancha, porque el kung-fu de las planchas de vapor es horrorosamente doloroso. Y sus resultados horrísonamente lastimeros. Uf es más expresivo que ay.

Suenan las trompetas que anuncian la llegada de sortilegios y ensalmos que vaticinarán la sinfonía de futuro, que se prevé uf de incierta y dolorosa. En el horizonte, avanzando, se distinguen hordas de agoreros malabaristas, y viceversa, que, ahora descorbatados, venden humo a precio de mentiras disfrazadas de política. Pero en fin, mientras que ese presente llega, disfrutemos:

¡Viva la feria!