Quién fuera portugués

La OTAN no es el bien ni el mal absoluto; como todo, es una mezcla que va cambiando con el tiempo y hechos muy puntuales, como hoy la guerra en Ucrania. Desde las primeras ambigüedades de F. González al respecto y su pésimo referéndum («Mi mayor error», confesó después) hasta décadas después, contribuí, por escrito y con manifestaciones como las marchas a la base de Torrejón, a resaltar sus defectos. Hoy recuerdo mi participación al respecto en Lisboa, en donde, en plena reunión de la OTAN, parte de sus ciudadanos pudo manifestar libremente su oposición en el centro de Lisboa, lo que el Gobierno ha prohibido se haga aquí. La diferencia está en que el portugués es un pueblo muy activamente democrático. En momentos claves se manifiestan por sus derechos en su capital más de cien mil personas de verdad, cosa jamás conseguida en Madrid, con una población más del doble en un país cinco veces más poblado. Aquí, en cambio, toleramos aún, a pesar de haber entrado en la OTAN, a militares que hablan (en broma, claro) de matar a media España para salvar la otra mitad, como dijo en serio Franco, mientras que en Portugal fueron los militares los que acabaron con su dictadura. No es pues, raro que los portugueses tengan a veces un gobierno de izquierdas de verdad, no un PSOE que necesita apoyo de separatistas y ultraizquierdistas; o un gobierno de derechas también democrático, no PP, que desde dentro y ahora también desde Vox, se apoya en ultraderechistas rechazados en el resto de la UE; y que pacte también con los mismos separatistas que el PSOE. Ambos partidos usan un truco de D’Hondt para dar hasta cuatro veces más valor a un voto que a otro, porque les sirve para mantenerse o alcanzar antidemocráticamente el poder.

Martín Sagrera Capdevila. Málaga