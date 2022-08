Salman Rushdie como metáfora

Puede entenderse que Rushdie hubiera relajado hace ya tiempo las medidas de seguridad, eligiendo vivir casi sin ellas, pero se entiende peor que la muy liberal Institución Chautauqua (NY), que organizaba el evento, rechazase la instalación de arcos detectores de metales, invocando el espíritu de libertad que preside sus encuentros de verano. Es buen ejemplo de la tontería de renunciar a defenderse en nombre de la paz y la concordia, como si los valores que uno predica y practica fueran un blindaje de tipo místico frente a los agresores. Los grandes valores que presiden la forma de vida de los europeos, gracias a los que disfrutan de sus libertades, son casi un islote en un mundo que no los practica, no cree en ellos y hasta ve una agresión en que existan. Así que si los europeos no se aprestan a defenderlos serán un breve paréntesis en la historia del poder autoritario.