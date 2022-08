El tren premonitorio

La idea un tanto platónica de que la vida se desenvuelve a través de metáforas, que van plasmándose luego en la llamada realidad, es muy literaria, pero ¿no es la literatura a veces una anticipación de los hechos? El suceso del tren que, por problemas de comunicación del sistema o de exceso de velocidad de éste respecto de la posibilidad real de control, se va metiendo en el territorio del incendio, poniendo en riesgo la vida de todo el pasaje, tiene todos los signos de la buena literatura de catástrofes, y se parece demasiado a lo que estamos viendo con el cambio climático como para no incluirlo en la categoría de las sucesos anticipatorios. Por lo mismo, creo que será imposible saber con certeza qué es lo que falló, aunque se busquen (y se encuentren) chivos expiatorios. En el fondo se trata de la incapacidad de la mente humana para preverlo todo y la soberbia no no asumirlo.