Procesar a Trump por golpista (I)

Si alguien tenía dudas del intento de Donald Trump de obstruir, influir o impedir el procedimiento oficial de certificación de los resultados electorales y por lo tanto de pretender defraudar a los norteamericanos en los resultados electorales de las elecciones presidenciales de 2020, las primeras conclusiones expuestas hasta ahora por el Comité del 6 de enero del Congreso bastan para puntualizar la responsabilidad de Trump.

Ha dejado constancia, hasta la fecha, de al menos algunas cosas indiscutibles: 1.-Trump no podía albergar ninguna duda de que perdió las elecciones y de manera rotunda. Así se lo dijeron su fiscal general, altos funcionarios del Departamento de Justicia, abogados de la Casa Blanca y el propio equipo de campaña suyo. 2.- Sabemos que presionó a funcionarios estatales para que apoyarán su plan para anular las elecciones y con sus abogados-Giuliani y Eastman- a 300 legisladores para animarlos a ‘descertificar’ sus resultados electorales. 3.- Conocemos que soliviantó a organizaciones para ir a Washington el 6 de enero, entre otros a los ultraderechistas Oath Keepers y Proud Boys. 4.-Se sabe que Trump estuvo conspirando en secreto todo el tiempo para instar a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio ese día, que no se trataba de una exhortación improvisada sino de un plan premeditado y cerrado. 5.- Los funcionarios de la Administración, incluido el jefe del Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el director de Inteligencia Nacional, John Radcliffe, temían que estallara la violencia el 6 de enero. 6.-Donald Trump quiso unirse a la multitud para marchar hacia el Capitolio y se enfureció cuando se le impidió seguir adelante. 7.- Sabía que algunos de los asaltantes del Capitolio estaban fuertemente armados. 8.- Sabemos por los abogados de la Casa Blanca que Trump no se inmutó durante el asalto, ni estaba horrorizado por la violencia- hay que recordar que cinco personas murieron ese día o inmediatamente después y 140 policías fueron agredidos-, tampoco se inmuto durante más de dos horas con los cánticos para «colgar a Mike Pence» y sabía que Pence, su vicepresidente, estaba en peligro. 9.- Se negó a hacer un llamamiento para que pararan el asalto, a pesar de la insistencia de los abogados de la Casa Blanca: Pat Cipollone, Eric Herschmann, de su propia hija, Ivanka Trump, y de su jefe de Gabinete, Meadows. 10.- Prácticamente ningún republicano defendió a Trump incluso los propios líderes de la Cámara y del Senado Mitch McConnell y Kevin McCarthy culpan a Trump por no haber sofocado la violencia cuándo comenzó «el presidente es responsable del ataque del miércoles contra el Congreso por parte de los alborotadores de la mafia porque no actuó inmediatamente para acabar con ella»; mientras el líder del Senado dijo «era obvio que solo el presidente Trump podía poner fin a esto» porque la gente actuaba en su nombre y también lo crítico por enardecer a los asaltantes con afirmaciones falsas de fraude electoral.

Después del asalto y desde estas páginas titulábamos «El 23-F de Donald Trump» basándonos en la carta suscrita antes del 6 de enero por diez secretarios de Estado norteamericanos- ministros de Defensa- los últimos que aún viven, ocho de ellos republicanos y dos demócratas. Publicada en el Washington Post, denunciaban que «los esfuerzos para involucrar a las Fuerzas Armadas, en la resolución de disputas electorales podría llevarnos a un territorio inconstitucional, ilegal, y peligroso», «los altos cargos militares y civiles que dirijan o lleven a cabo esas medidas deberán ser considerados responsables, lo que incluye responsabilidades penales por las graves consecuencias que sus acciones pueden tener para nuestra República». En el mismo sentido se había posicionado el jefe del Estado Mayor Conjunto. Lo que nadie ha explicado todavía es quién pretendía «involucrar a las Fuerzas Armadas en la resolución de disputas electorales» afirmación que venía ratificada nada menos que por diez ministros de Defensa. Uno de ellos Dick Cheney que lo fue con Bush, es el padre de la congresista Liz Cheney, vicepresidenta del Comité del 6 de enero, los representantes Liz Cheney (R-Wyomming.) y Adam Kinzinger (R-Illinois.) son los únicos republicanos que apoyaron la creación de dicho Comité.

Que Donald Trump ha hecho todo lo posible para evitar la transición pacífica del poder Estados Unidos parece claro, según las investigaciones. Algunos temen las posibles consecuencias de un enjuiciamiento sin precedentes. Procesar a Trump, para algunos supone dividir y polarizar, aún más, a los norteamericanos, y una condena sería considerada ilegítima por una parte importante de la población.