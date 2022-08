Empestillados

Con cierta perspectiva, la vida es una colección de pestillos multiformes que nos impiden entrar o nos impiden salir, o, consecutivamente, ambas cosas. El ser humano es un ser tan empestillado como empestillador que diseña, construye y mantiene su universo bajo pestillos en nombre de distintos dioses guardianes tan sagrados como profanos, que las más de las veces son el resultado de la propia incapacidad de los individuos para explicarse. Desde un otero sereno, diríase que el empestillamiento es una estrategia mortal asumida para castrar y para ser castrado. De chaval aprendí aquello de ¡maricón el último...!

El susto al hombre del saco que se mantiene despierto en el niño enfermo que todos llevamos dentro, la necesidad de seguridad que cuenta Maslow en su pirámide, el lamentable virtuosismo con el que cada uno definimos lo bello y lo horrendo, que la única verdad que explicita es, por lo general, una verdad unipersonal basada en nuestras propias carencias, nos llevan a comprender el mundo y a gestionar nuestras emociones a nuestra manera, como Frankie magistralmente cantara en My Way. Lamentablemente, hasta la Akadémeia de Platón, hoy mal representada por las universidades, fue un cercado de pestillos que, so pretexto de principios científicos, nunca explicaron la verdadera naturaleza del sistema que constriñe al ser humano, que inexorablemente lo lleva a ser el más esforzado prisionero de sí mismo.

Vivimos compelidos en un liliputiense universo en el que la supuesta libertad que perseguimos se corresponde con los múltiples empestillamientos de decenas de millones de prójimos que mueren de guerra y hambre, mientras que el resto nos abrazamos y brindamos por nuestro savoir-faire, por nuestra suficiencia, por nuestra empatía y por nuestras infinitas capacidades compasivas a través de innombrables resortes de marketing truculento.

En el universo de la política profesional solo cabe un summa cum laude cuando nos referimos a los pestillos y al empestillamiento de unos contra otros, y viceversa. Ningún otro mérito de manera sostenida. Se me ocurre que lo que acabo de afirmar quizá tenga todo que ver con lo que nos legó el Príncipe de Talleyrand, un destacado surfista de la política gala maltratado por la naturaleza respecto de su salud, que por no poder ser militar hasta llegó a ser obispo, cuando expreso aquello de «en política no hay convicciones, solo hay circunstancias». Curioso y brillante tipo don Charles.

En política el error reside en la renuncia, que es inexistente. Quizá no haya actividad profesional ninguna en la que su ejercicio signifique más lo contrario de lo que se predica y se predica y se predica hasta convencerse, ellos y ellas, de lo que nunca supieron. Ninguna profesión concita más disculpas que la política profesional, ni alimenta más la falsa autoestima a base de perpetuaciones gráficas. Ser político profesional explicita el error y, a la par, lo condona. Ser médico o jurista o simplemente ser humano, no…

–¡Qué vas a esperar de él y de ella...! ¡Son políticos...!

–¡Ah, claro, tú..., a veces los veo como simples personas!

Uno, que también tiene amigos en esa profesión que no justifica los medios, hace unos días cené con uno de ellos, porque la amistad no tiene pestillos, al menos tal cual yo la entiendo.

–¿Qué te parece cómo lo estamos haciendo? –me preguntó en un momento de euforia.

–Bien, como todos..., ¿o quieres que te diga la verdad? –le respondí.

Me miró de través, como sorprendido porque yo, alguien al que, según él, respeta mucho intelectualmente, no hubiera entrado al trapo de engordar su ego político. A propósito, no son pocos los políticos profesionales que cuando dejan de serlo y se ven en la obligación de abandonar su ego, pasan a encontrarse perdidos de sí mismos en un totum revolutum de identidad. Algunos me han contado que tras abandonar la política, durante un periodo más o menos largo, el verse reflejados en los espejos y las lunas de los escaparates se saludaban, como si se tratara de alguien al que hacía tiempo que no veían.

–Jo, amigo, tú por aquí, ¡qué alegría..!

Y cuando al aproximarse para compartir un abrazo con su propio reflejo chocaban consigo mismos en el cristal tomaban consciencia de aquello que nunca debió ocurrir, pero que ocurrió miles de veces.

Quizá, en el caso de la política y sus artífices, los pestillos son necesarios, pero quizá solo como guardianes de sus actos.