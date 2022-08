75 de la muerte de «El Monstruo»

No ví torear a Manolete no solo por no haber ido a corridas de toros sino porque a su muerte yo tenía 2 añitos. Pero viendo, como homenaje de aniversario, algunas filmaciones no dejo de admirar su saber y su temple impávido: el modo en que estudia al toro en la capa, el de medir al centímetro la distancia con la muleta, primero con la apertura del brazo, luego pasito a pasito antes de propiciar la arrancada, arrimándose hasta el roce en el último pase de la tanda de naturales si el toro es noble, marcando mayor distancia al bronco y con peligro (suplida con cierto efectismo del remate). Medir es ya menos fácil a la hora de matar, es un duelo, un cara a cara, entre la espada y las astas: ahí lo engancharía Islero en la plaza de Linares, levantándolo del suelo entre un gran coro de ayes. El duelo terminó en tablas: el Miura que echó su cuerpo a las camillas mortales, caería muerto antes.