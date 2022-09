CUMPLEAÑOS

Hoy vivimos más, nuestro calendario de existencia se ha prolongado. La ciencia ha aportado a nuestra vida múltiples cambios producidos en la sociedad de nuestros días. El progreso ha conseguido que la vida de las personas suela ser más duradera. Los cumpleaños son como espejos, al menos así siempre los he contemplado. En esa luna de cristal, cada año veo reflejada mucha belleza, pues no cabe otra cosa. Tal vez porque a medida que somos mayores vamos adquiriendo esa madurez que nos hace caminar firmes por el sendero adecuado. Observo un nacimiento, la alegría reina por cada rincón de un hogar diferente a los actuales, sin tanta cuna ni parafernalia como hoy preparan las madres. Los que vivían entonces llegaban acompañados de tanta sencillez que no recuerdo que lo celebraran. Estos festejos comenzaron bastante después cuando la sociedad empezó a estar más holgada. Cada mañana muy temprano, me gusta caminar por la vereda de las vides que cerca de la carretera se encuentra sembrada. Estamos ya en septiembre. Los racimos cuelgan esperando deseosos que venga el viñador a cortarlos. Yo nací en este mes, imagino el vientre de mi madre primeriza, colgandero, como un hermoso gajo difícil de llevar... que un 14 de septiembre se acomodó en un sillón de mimbre y me dejó caer. Así vine al mundo, como en una uva grande del racimo maternal más hermoso: mi madre. La acogida familiar estaría repleta de mucha sencillez y regalos únicos que otorgaba toda la familia en aquella época. Entonces vivíamos una unión diferente a la actual, no se trata de juzgar, sí de testimoniar los cambios sociales.

Marisol Gutiérrez Ruiz. Málaga