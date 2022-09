OPEN LETTER TO JOE BIDEN

Mr. Biden, ya sabe lo que dicen sobre las traducciones. Por eso, perdóneme si no le traduzco mi carta con el ordenador. Verá, en el supermercado que hay frente a mi casa, venden unas natillas de chocolate con una galleta encima que son una pasada. Antes de que empezara la guerra entre Rusia y Ucrania, 4 unidades me costaban 1,29 euros y ahora me cuestan 1,59. En aquellos días, muchos de los productos de primera necesidad subieron de precio una barbaridad desde el comienzo de las hostilidades. Cuando acabe el castigo que usted nos obligó a imponerle a Rusia, forzándonos con ello a comprarle el gas licuado y el petróleo a EEUU, haciendo que rápidamente todo subiera de precio, incluido el coste de mis natillas. Quería preguntarle si cuando acabe la trifulca entre Putin y Zelenski, ¿cree usted que los productos bajen de precio con la misma celeridad con la que subieron? ¿Usted cree que pueda yo comprar mis natillas al mismo precio que estaban antes de la guerra? Ya sé que me dirá que 20 céntimos no van a ninguna parte, pero yo viviría mejor de lo que vivo ahora si me diera ese mismo porcentaje de su sueldo. Sin más que decirle, atentamente me despido esperando sus gratas noticias. «Receive a cordial greeting from your secure servant».

Venancio Rodríguez Sanz. Málaga