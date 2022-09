El Hotel Rosewood de Londres y mi añorado Villa Magna de Madrid

La verdad es que tuve al principio algún pequeño problema para incluir aquel espléndido nuevo hotel londinense - el Rosewood - entre mis escritos dedicados a aquellos hoteles legendarios, con mayúscula. Los que con tanta amabilidad vienen publicando mis buenos amigos en los medios de comunicación de Andalucía, como La Opinión de Málaga. El Rosewood de Londres es - rotundamente - una belleza de hotel y su filosofía vital de la hospitalidad es simplemente perfecta.

El Rosewood había abierto sus puertas el 13 de octubre de 2013. No suelo escribir sobre hoteles donde la pintura olía todavía a fresca en el día de su inauguración. La mayoría de los hoteles que habían desfilado por mi serie habían iluminado en sus comienzos sus salones con la ayuda de velas o con el gas. La electricidad y el teléfono tardarían en algunos casos bastantes años en llegar. No podemos olvidar que en muchos casos sus primeros huéspedes llegaron a caballo, en landós, victorias y también en diligencias. Incluso en un airoso y siempre elegante tilbury.

Pero era innegable que detrás de ese hermoso palacio neo-renacentista en el 252 de la High Holborn Street, convertido ahora en un gran hotel, el Rosewood, latía una maravillosa historia que extendía sus raíces a épocas y lugares muy alejados de nosotros. El Rosewood en muchos aspectos era por ello un hotel espectacular en todos los sentidos. No lo dudé: empecé a escribir con la satisfacción y la gratitud que da el ser un privilegiado espectador de algo tan emocionante como es el nacimiento de un gran hotel. Y sobre todo si éste tiene lugar en una ciudad merecidamente famosa por sus grandes hoteles.

La calle que lleva el nombre ilustre de High Holborn siempre me había interesado. Y no solo por su proximidad a Covent Garden, o a la Royal Opera House y a reconocidos museos y teatros. Es una de las calles más importantes del Londres histórico. Ya en el Domesday Book de la Inglaterra medieval aparecía en 1086 una Manor of Holborn. Y sobre todo me fascinaba ese lugar de la persuasiva geografía londinense, por haber sido la calle en la que vivieron grandes escritores como Sir Francis Bacon, John Milton, Sir Thomas More, Samuel Johnson y Charles Dickens y artistas como William Morris y Dante Gabriel Rossetti. El edificio eduardiano que hoy alberga el Rosewood fue diseñado por Percy Monckton y construido entre 1912 y 1914 como la sede de una importante compañía de seguros británica: la Pearl Assurance Company. Fue un edificio digno de la capital de un gran imperio. Los mejores y más codiciados mármoles del planeta se combinaban con mesura con la nobleza de la caoba cubana. Como podemos observar en la impresionante escalera renacentista de mármol, la Grand Staircase. No es sorprendente que ésta, las fachadas de la casa y otros elementos del edificio, estén protegidos por el English Heritage. Legendaria institución que en nombre del Estado tutela los tesoros del patrimonio nacional británico.

Es un hotel de superlativos. Como la lujosísima suite, la Grand Manor House Wing, con sus seis dormitorios, la más grande de Londres. O como las 262 habitaciones de diseño o las 44 suites, espectaculares en todos los sentidos. Todas con atractivos cuartos de baño en mármol italiano y griferías plateadas, hechas a mano. Sin olvidarnos de las maravillosas ‘toiletries’ de Czech & Speake.

En el campo de las artes culinarias, el recién inaugurado Holborn Dining Room, nos da la impresión de que sin duda será un restaurante que llegará muy lejos. Me parecen encantadores el Holborn Delicatessen y The Bar, ambos especializados en una gastronomía desenfada y ligera. El primero puede presumir de ofrecer los mejores puros habanos del mundo. En una amplia terraza especialmente preparada para degustar al aire libre las gloriosas creaciones del genio cubano. En The Bar tenemos a nuestra disposición todos y cada uno de los grandes whiskies y los más complicados cócteles del planeta. Todo ello bajo la batuta de un gran maestro, Björn van der Horst, con una estrella Michelin en su palmarés. Desde el magnífico Sense Spa, con la marca de la casa, hasta llegar al servicio de mayordomos en las suites, es fácil comprobar que el Rosewood tiene en su «staff» a uno de los mejores equipos de grandes profesionales hoteleros de Europa.

La cadena Rosewood Hotels & Resorts fue creada en 1979 por una gran dama norteamericana: doña Caroline Rose Hunt. Una de las hijas de un famoso magnate del petróleo de Texas, el poderoso Haroldson Lafayette Hunt. Gracias a otro gran hotelero de los Estados Unidos y buen amigo, Malcolm D. Williams, pude conocer hace bastantes años a la señora Hunt en su Dallas natal. Fue un honor. Estuve también en su encantador primer hotel, el inolvidable Rosewood Mansion en Turtle Creek, en uno de los emplazamientos más exclusivos de Dallas. En muy poco tiempo esta admirable empresaria norteamericana pudo crear una cadena de hoteles excepcionales. Muy especiales en todos los sentidos. Llegaron a integrarse en ella 44 grandes hoteles repartidos en 15 países. En 2011 la señora Hunt vendió su empresa a los actuales propietarios: la compañía New World Hospitality, un financieramente imparable conglomerado empresarial con implantación internacional y base en Hong-Kong

Fue entonces una grata sorpresa saber que el director de relaciones con los clientes del Rosewood de Londres era en aquellos momentos un brillante joven hotelero alemán, Friedrich von Schönburg. Nacido en Málaga y brillante antiguo alumno de la mítica Escuela Hotelera de Lausanne. Hijo del conde Rudolf von Schönburg-Glauchau y la princesa María Luisa de Prusia. Personas que fueron muy importantes para la industria turística española. No podemos olvidar que el famoso Marbella Club fue la creación del príncipe Alfonso de Hohenlohe, apoyado por su primo, el conde von Schönburg-Glauchau. Sin ellos la historia del turismo en España hubiera sido muy diferente. Y desde luego, menos brillante.

Me acaba de llegar la noticia de la reciente adquisición del Hotel Villa Magna, una de las joyas de la capital de España, por el grupo Rosewood. Ya consolidado éste como una de las primeras cadenas hoteleras del planeta, convertida en una galaxia de hoteles deslumbrantes. También me llegó hace solos unos días otra muy grata noticia. El nuevo director general del Rosewood Hotel Villa Magna, mi añorada antigua casa, sería el joven conde Friedrich von Schönburg, anteriormente mencionado. Desde estas líneas, envío mi más sincera y emocionada enhorabuena a todos. Al ilustre director, a sus colaboradores y a los afortunados futuros huéspedes de un espléndido gran hotel. Ya un clásico, sobre el que escribo estas líneas, con veneración y respeto.