Solo cita previa

El pasado 28 de agosto, pero de 2007, falleció Francisco Umbral, alguien que no existía para Hacienda, para quien solo era José Pérez Martínez y, sin embargo, es de los escritores que mejor salud tienen después de muertos en este primer cuarto de hora del veintiuno. «Yo tenía el problema de conquistar Madrid con una máquina de escribir que por entonces manejaba y acariciaba como una metralleta», escribió con su lirismo particular. Pero morirse, digo yo, siempre es un error. Le recordamos en la terraza mediterránea Los Marinos José. Pablo Sánchez -nada que ver con el otro- es el chef, genial, y humilde, que es el más difícil todavía. Los gastronómadas, que diría el maestro Víctor de la Serna, tenemos dónde elegir, como las tortillas de huevas de boquerón, que no es un plato de derechas.

Recordaba el otro día Anna Caballé a la María Zambrano de «La confesión. Género literario» que, desde su visión ontológica, decía que escribir es un acto comparable al de sacarse algo de uno mismo -Umbral dejó dicho que se cortaba en lonchas cada vez que escribía-, pero sacarse de sí mismo… eso es lo contrario a ponerse a sí mismo.

Umbral, Paquito de niño, no conoció a Putin en acción pero, en realidad, este país, y Occidente en general con la vieja Europa la primerita, no necesitamos a Putin para destruirnos, nos suicidamos solos y gratis. Me lo comenta, al paso por La Bohemia, en calle Huéscar, un viejo (más que yo) profesor y me señala con su índice el cartel de la Tesorería General de la Seguridad Social, sita enfrente, «en estas oficinas solo se atiende con cita previa», les gustó durante la pandemia y ahora ya no quieren volver atrás. Lo mismo los bancos. ¡Cuántas coartadas con la pandemia! ¿Y si nosotros solo atendiéramos con cita previa a cualquier tentáculo del Pulpo-Estado? Una viuda me dice que para una consulta sobre la jubilación tiene que llamar a la Tesorería de la SS a las 7.30 de la mañana, y más vale que sea puntual porque se acaban las citas. Nuestra paciencia no, es infinita.

En la mesa, nos cuenta una amiga, policía de vacaciones, el reciente palo a la Reina de Ronda -por la novela de Arturo PR- que, en realidad, se llama María del Mar Mellado. Ya la habían detenido en 2012 con harina, junto a dos mulas, y ahora en un parking como Dios manda, porque es en los parkings donde se hacen los grandes negocios. Uno, desde su observatorio -puede ser una ventana, un coche, tras un café- ve entrar a los hombres y mujeres de negocios a pie o motorizados y después salen más livianos y otros más cargados. Podríamos hablar largo de los aparcamientos. Ahora, la de Ronda, todo supuestamente (TS), se encuentra con otra mula que viene de Colombia con once kilos, llega a Barajas y se va a su busca en un aparca de Madrid y… ¡pum!, pegan varios saltos los compañeros de la UDYCO y… tardará en salir.

También hay quienes nos quieren tanto, como la CNMV, que intentaron disuadirnos de asistir en Madrid a un criptofestival, pero lo hacen por nuestro bien y porque somos menores de edad, aunque la gente no les hace caso y acuden siete mil. Estamos tutelados, apunta el viejo profesor. Cambiamos de tercio y dispara mi economista de guardia: los jueces piden que se devuelva el dinero defraudado para que se indulte a los delincuentes pero… ¿y si no lo tienen porque es mucho?, pues que les okupen las casas y que duerman en las calles, sería una bonita pena, dice.

Pero lo mejor de todo es cuando llegan los postres, las marucas… Entonces, la policía nos pregunta que qué pensamos de la Audiencia de Pontevedra, que activa la investigación sobre la muerte de Sergio Roberto de Carvalho, que habría terminado sus días en Marbella, pero no, parece que está vivito y coleando. Hombre, pasta tenía, espeta alguien como el pescado. Nos servimos una copa de Pujanza Añadas Frías que, según Parker, va en cabeza en blancos españoles. El soneto de amor LXXI de Shakespeare lo dice todo:

Cuando haya muerto, llórame tan sólo

mientras escuches la campana triste,

anunciadora al mundo de mi fuga

del mundo vil hacia el gusano infame.

Y no evoques, si lees esta rima,

la mano que la escribe, pues te quiero

tanto que hasta tu olvido prefiriera

a saber que te amarga mi memoria.