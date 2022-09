Málaga vs Málaga

Nuestra ciudad se enfrenta desde hace ya décadas a un cambio de modelo que afecta de manera general a gran parte de la sociedad europea y a la nuestra en particular. La estructuración social y económica de nuestro territorio viene delimitada por un sistema productivo que funciona y da dinero.

¿Es el mejor? Es evidente que no. Pero igualmente obvio es que es efectivo, aporta riqueza y con él se avanza.

Debemos recordar las polémicas declaraciones del malagueño ministro de consumo, Alberto Garzón, quien declaraba que el turismo era algo precario y estacional en cuanto al empleo y lo que generaba se refiere.

Seguidamente medio universo se le echó encima, pero es evidente que, en parte y bien comunicado, hay una justificación más que real en ello. Si no que se lo pregunten a las ciento noventa mil personas que han dejado de cotizar justo al concluir el mes de agosto en nuestro país.

Sin entrar a valorar al ministro, su gestión y la regular manera de transmitir las cosas, hay algo en ese modelo que usamos que tiende a extremar algunos problemas que, en nuestra ciudad, están quedando patentes.

El ciudadano de Málaga está comenzando a padecer la incesante actividad de la ciudad en búsqueda del interés del de fuera. Resulta incómodo, desagradable, insano e incluso más caro ser habitante de una ciudad como esta en comparación con otras capitales de provincia. Es el mercado, amigo. Siempre estarás más tranquilo viviendo en Orense pero…¿De verdad que lo prefieres?

Por eso, nuestra lucha diaria debe ir encaminada a encontrar eso que se usa mucho últimamente en la política local para justificar lo que está sucediendo: El equilibro.

Una entelequia llevada a la práctica pues resulta imposible alcanzarlo.

Nuestra calle más querida, calle Larios, se ha convertido ya sin discusión en un escenario que no para jamás. Si no tiene farolillos, tiene toldos. Si no, tiene una pasarela. O sillas. O una exposición. O luces eternas de carnaval. O navidad. Y música. Y otra exposición. Y el festival de cine. Y así una y otra vez hasta que piensas que está más tiempo ocupada que libre. Descansando y respirando de la vorágine en la que se encuentra inmersa nuestra ciudad.

Eso es bueno. En parte. Porque trasladamos una cantidad de contenido al ciudadano y al visitante que nos convierten en foco de atención e interés. Y se agradece. Pero más allá del titular, en ocasiones resulta complicado. Un centro bañado por masas de turistas gobernados por un señor con una carpetilla elevada que sirve de guía al rebaño, los de los patinetes, los de las bicis y los despistados en torno a vías impersonales con comercios repetidos en medio mundo hacen que da igual si es Málaga o Barcelona. No hay diferencia alguna entre ellas. Y por el camino hemos dejado morir y matado a nuestra ciudad y sus señas de identidad.

De ahí que sea interesante el equilibrio. Y por eso, quizá, sería bueno dar respuesta a dos grandes movimientos ciudadanos que padecen ahora una nueva era de problemas de gravedad relevante: El ruido y la convivencia con turistas.

En ambos casos hay que hacer una diferenciación clara entre el centro histórico y el resto de la ciudad. Aun siendo también un calvario para quienes allí viven, es evidente que los centros urbanos albergan una actividad más allá de lo residencial y por tanto sus limitaciones son extraordinarias. Y cualquiera que allí acuda a vivir saber que, si busca paz, tranquilidad y ambiente familiar, en la almendra y sus alrededores no tiene su lugar. Y eso no es nuevo. Es desde hace muchas décadas.

El problema reside -nunca mejor dicho- cuando se consiente que los edificios se conviertan en hoteles. Y las residencias de ciudadanos medios que contribuyen al bien común de Málaga y pagan sus impuestos, tengan un ir y venir de turistas en la puerta de al lado. Día tras día. Con sus consiguientes incomodidades y la falta de seguridad que trae. Y eso no se debería permitir.

Todos conocemos casos de familias que temen por su estabilidad en la que es su casa porque le han instalado al lado un hotel patera donde entran y salen decenas de criaturas de todas partes del mundo. Y, además, por lo general, el vecindario no siempre es de lo más exclusivo y el perfil del turista baja hasta caer por los suelos.

En el corredor de la planta se cruzan a diario niños que van al colegio con sus maletas y la cara de sueño con turistas piripis que vuelven de after.

Eso día tras día resulta difícil de digerir. Y si nuestra ciudad, como muchas otras, ha decidido de manera muy respetable que la deriva que tomemos sea la del turismo como industria principal, tiene la obligación de protegernos como sociedad. Los malagueños necesitan un seguro de vida frente a los turistas, como ciudad y ciudadanía.

Por eso, además de seguir limitando que no haya apartamentos turísticos en comunidades de vecinos -cosa que debería estar prohibido-, también va siendo hora de cobrar una tasa a todos los que vienen. No devolvería el sueño a muchos, pero al menos generaríamos más riqueza para la mejora y cuidado de nuestra ciudad.

Y a ello hay que sumarle otro grave problema: el ruido.

Últimamente son los vecinos del barrio de Huelin los que se han revelado frente a una situación del todo insostenible con el ruido y la ocupación del espacio como elementos que distorsionan su día a día. Este problema ya existe en Teatinos y El Palo. Lugares estos tres donde los vecinos que pagan religiosamente por su vivienda sufren una actividad frenética en los bajos de sus inmuebles. Negocios de hostelería que abren hasta tarde, son de éxito y reciben cada día la visita de centenares de personas que provocan un caos sonoro que resulta incompatible con la vida diaria de una familia normal y corriente.

Ya no hay silencio por las noches en muchas zonas de Málaga. Hasta que no se superan las primeras horas de la madrugada no se acaba. Y ahí, el equilibro es imposible como cantara Pereza. Por eso es lógica la demanda vecinal pues, de lo contrario, acabarán marchando una vez más escupidos por el sistema de bares, ruido y guiris que tanto bien se supone que genera a la ciudad. La ciudad contra ella misma. El enemigo frente al espejo y la ciudadanía temblando. Algo no funciona bien.

Viva Málaga.