Cuando llego a mi casa y me asomo a la terraza, al mirar las plantas me da un subidón porque parecen saludarme, parecen decirme que les alegra verme, que me agradecen que me ocupe de ellas, que las mime, que las cuide y que las tenga siempre en perfecto estado de revista.

Paso media vida en su compañía, leyendo, escribiendo, escuchando música, mirando al cielo, pensando, o meditando, arropado por su magnetismo y por su silencio, un silencio que dice mucho más de lo que podrían expresar con palabras.

Si estoy algún día de bajón, hablo con todas, con cada una de ellas. De todas y de cada una recibo como respuesta sosiego, armonía, y paz. Me relaja contemplarlas, sentirlas y, especialmente, admirarlas, porque, sin saberlo, nos alegran la vida.

Enrique Stuyck Romá

Málaga