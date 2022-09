Una buena noticia es la bajada del IVA del gas, anunciada por el Gobierno. Ahora que se acerca el invierno y teniendo por horizonte un panorama poco despejado sobre la guerra en Ucrania, Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que es necesario reducir la factura de la calefacción. La rebaja la venía pidiendo el Partido Popular desde el pasado abril y, como ha sucedido en otras ocasiones, sufrió primero el desprecio antes de ser refrendada precisamente por quienes la criticaban. La presidenta de la Comunidad de Madrid presume de una colección de agravios gubernamentales a medidas suyas que más tarde fueron parcial o totalmente asumidas por sus detractores. Feijóo se vanaglorió de que Sánchez haga lo propio con él aunque con cuentagotas.

El caso es que el presidente del Gobierno ha creído esta vez oportuno introducir a la sufrida «clase media trabajadora» en su relato de la crisis energética. Cualquiera se podría preguntar porque no vio antes en ella la oportunidad y sí, en cambio, el saco de casi todos los golpes propinados por la voracidad fiscal. Atentos a la «clase media trabajadora», porque pasará a ser el mantra de los próximos días hasta que en la Moncloa no se les ocurra otro. Ya lo saben, no existe política más allá del relato de nuestros políticos.

La rebaja del IVA del gas puede que llegue tarde, como sostiene el Partido Popular, que aún así pide al Gobierno que le siga copiando en las medidas que propone y que primero critica para más tarde poner en marcha. Esto último también forma de parte del pulso entablado en torno a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, en la que Feijóo iba presumiblemente a utilizar la carestía energética para arremeter contra el presidente, que a su vez ha encontrado la forma de zafarse de los reproches comprometiéndose a hacer ahora lo que antes veía como algo inasumible, entre otras razones por reclamarlo la oposición. Así es la vida.