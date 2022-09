El sueco, mi séptimo idioma

Han pasado ya 150 años desde que el matemático alemán Bernhard Riemann le diera los últimos toques a la que es una de las hipótesis más importantes, todavía sin resolver, en el ámbito de las matemáticas puras. Pocas cosas superan, en el mundo de esa preclara ciencia la fascinación que produce la hipótesis de Riemann. Un enigma matemático - o conjetura – que, con su función analítica zeta y ese prodigio que son los ceros no triviales, nos sigue cautivando. Incluso a los que en ese campo no dejamos de ser unos modestísimos aficionados.

Tengo un buen amigo sueco que ejerce, con inmutable ejemplaridad, la docencia en el campo de las matemáticas en la universidad de Uppsala. Me recomendaba, como una especie de salutífero ejercicio de medicina intelectual, la inmersión periódica, y a través del idioma sueco, en el mundo de los números y el universo que nos espera detrás de ellos. Serenos, inmutables, con la reconfortante frialdad de lo que no podemos ni tocar ni manipular. La verdad es que la idea era atractiva. Al fin y al cabo el idioma sueco es una de las siete lenguas en las que desde mi primera juventud creo que puedo comunicarme con una relativa facilidad. Tack för allt!

El ilustre académico escandinavo opina que los que padecemos las consecuencias de vivir en una sociedad con un déficit importante de moralidad pública, entrando y saliendo de sucesivas crisis, ya endémicas, de valores éticos y cívicos, estamos por ello sometidos a tóxicas dosis de stress.

Según él, Suecia no es ni mucho menos una sociedad perfecta. Como tampoco lo son los otros países nórdicos. Pero lo que él percibe que está ocurriendo en algunos países europeos – países que conoce muy bien y a los que ama profundamente – es una especie de seísmo social que puede tener complicadas y lentas soluciones.

Me ha pasado una copia del correo que le ha enviado su hermano mayor, jubilado y residente en España, en la región valenciana. Como si de un parte de guerra se tratara, nos pone al día sobre las últimas batallas o escaramuzas libradas en un frente que se parece cada vez más a las antiguas guerras de trincheras. Desde su casa ya no se puede ver el mar. Los monstruos de cemento lo impiden. Por supuesto, esa vista se le garantizó en el momento de la compra del inmueble.

La aprobación del demoledor informe Auken por el Parlamento Europeo le dio ciertos ánimos a él y a los 15.000 ciudadanos de la UE residentes en el Levante español que habían reclamado por los atropellos urbanísticos de aquellos años oscuros. Quizás por ser danesa, la ya ex parlamentaria Margrete Auken, pensaron que este podría tener todavía un recorrido institucional importante en la Comisión Europea. Por supuesto, no olvidan, con justificada inquietud, que los dos grandes partidos políticos españoles presentes en la alta cámara de Estrasburgo no apoyaron el informe Auken. Tampoco olvidan, con gratitud y respeto, que en aquella memorable ocasión, esto se pudo compensar, cuando una mayoría de los parlamentarios provenientes de otros países de la Unión no secundaron el sentido de la votación de la mayoría de sus correligionarios españoles.

El maestro Riemann tampoco lo hubiera entendido.