El barrio de la Victoria, en peligro de extinción

La trituradora de esencias en la que se está convirtiendo nuestra existencia en este tiempo que nos ha tocado vivir se traduce, en el plano más corto, en la pérdida absoluta de raíces e identidad.

No es algo novedoso -de los últimos meses- ni tampoco una situación que podamos controlar en cierta medida pues se trata de algo propio del sistema. Nuestro Matrix particular en el que otros controlan lo que hacemos, lo que haremos y lo que harán.

Esa vida plastificada e impersonal se construye en parte por nuestra propia permisividad y pasividad ante el avance rígido de estas nuevas fórmulas de vida.

Tanto es así que, analizando la ciudad bendita del sur a la orilla de la mar, se presenta una situación complicada y es que cada vez resulta más irreal en muchos aspectos. Hay rincones que son completamente falsos. Atrezo. Una mentira levantada piedra a piedra para que parezca lo que fue, pero no es. O simplemente construyendo irrealidades en base a las franquicias más comerciales.

Siempre me llamó la atención una cadena de bares de comida de quinta gama que decora las paredes de sus locales con cuadritos con fotocopias de retratos antiguos con escenas costumbristas. Imágenes que, en su gran mayoría, están localizadas en las provincias de Cádiz y Sevilla. Y en Málaga triunfan. Y se llenan hasta los topes de extranjeros ávidos de pureza. Y lo que tienen a su alrededor, sin que ellos lo sepan es algo más falso que un sordo afinando una guitarra. Pero es así. Y funciona. Y resiste los temporales. Y de eso se están llenando las ciudades de nuestro entorno.

En la mayoría de los casos, los primeros en caer en el fake living son los centros históricos. Lugares de paso habitual del forastero que, como es natural, busca este tipo de decorados costumbristas. Paradójico el destino en nuestra ciudad donde se permite -por parte de todos- el deterioro y desaparición de comercios y negocios de siempre, seguidamente se trituran sus restos para posteriormente crear desde cero nuevos negocios falsos con apariencia de antiguo.

Sabemos que en muchas ocasiones sale más barato construir de cero que rehabilitar y restaurar pero, como ha sucedido con “la nueva Mundial”, está bonito pero al saber que es una mentira pierde toda la gracia.

El tema es que en Málaga el avance de las tropas internacionales está llegando a los barrios. A esos elementos, icónicos en algunos casos, se les presumen identidades y singularidades que las convierten en algo destacable, original y digno de mención.

Un orgullo de pertenencia a una zona específica que te lleva a sentirse cómodo con ello y así transmitirlo a los demás.

Uno de esos casos es el Barrio de la Victoria. Y tan es así que, en su caso particular son muchos los ciudadanos que habitan en sus barrios colindantes pero afirman con orgullo ser y vivir en La Victoria. A lo mejor tienen más cerca Colmenar que San Lázaro pero son del barrio.

El barrio. Una coletilla que llega a ser ciertamente cansina porque parece que es más decorativo que real y de toda la vida se ha presumido de lo que se carece. Pero sin entrar en el interesante tema de llamar barrio de la Victoria a Barcenillas o Cristo de la Epidemia sin ser nada de eso, hay algo que está comenzando a suceder en este enclave y que, más pronto que tarde, va a ser irremediable.

El barrio de la Victoria está perdiendo a pasos agigantados su personalidad. Está siendo conquistado por personas de fuera y lo que hace unos años era la calle donde vivía Don Francisco Mena y Paco servía las mejores Peregrinas en el Noelia ahora se venden ensaladas de paquete en una franquicia de supermercado a dos turistas de Holanda.

Es sorprendentemente gráfico observar cómo la plaga va subiendo calle arriba y ya está empezando a enfermar al propio compás. Es cuestión de tiempo -poco- para que todo se acabe convirtiendo en un decorado más. Y, en parte, calle Victoria ya lo es.

Mi visión diaria desde el balcón es el edificio de Guerrero Strachan donde, con los años, el matrimonio dejó paso a la soledad del marido triste por la pérdida de su esposa. Y él, tiempo después, también desapareció. Hoy hay señoras limpiando por dos pesetas los salones y turistas fumando tabaco de liar pocas horas después. Y al día siguiente otros. Y la semana después, más. Y así día tras día. Mes a mes.

Mi amigo Gonzalo Otalecu siempre dice de cachondeo aquello de «Ya todo son recuerdos». Pero en la Victoria está empezando a ser verdad. Porque empieza a ser la nada. Con negocios impersonales -totalmente respetables- minados de guiris y enfocados al cien por cien a ellos. Donde antes se desayunaba pan y aceite hoy hay cuencos con muesli y arándanos.

Y llegará el día en el que el barrio ya no sea nada. Porque no vivirá nadie y no habrá vecinos que aporten personalidad. Decía nuestro alcalde aquello -mal expresado, pero con un tanto por ciento de razón- de que cuanto más te formes y alcances en lo profesional, mejor calidad de vida tendrás y una vivienda más buena podrás tener. No hay inventado la pólvora Don Francisco con ese razonamiento. Pero el problema es que no hay ya posibilidades de adquirir nada porque no existe mercado. Ahora todo son alojamientos. Están desapareciendo los edificios con vecinos para convertirse en hoteles falsos y a su alrededor se construye industria con servicios para atender a sus huéspedes. Los que tienen posibles, no quieren vivir con turistas. Los que no tienen posibles, no pueden vivir ni con turistas. Y lo que antes era campo, después fue barrio y hoy va camino de ser la nada.

El barrio de la Victoria se está muriendo. Estamos en septiembre del año veintidós. Y la epidemia que puso nombre al Cristo es en nuestro tiempo la gentrificación que se comió la Merced, sube ya por la Victoria, fagocita Lagunillas y deja temblando un barrio que tiene su bastión de resistencia en quienes visten capirotes una semana al año y en los colegios. Pero llegará un día que el dinero podrá con todo. Y la pertenencia ya no será motivo de orgullo porque no existirá. La Victoria en peligro de extinción.

Viva Málaga.