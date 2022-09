Comienza el Europeo de verdad

Este fin de semana se disputa la segunda fase del Campeonato de Europa de baloncesto. De hecho, cuando ustedes estén leyendo estas líneas, ya se sabrán los cuatro primeros equipos clasificados para cuartos de final. Esta segunda fase de la que hablo es mucho más divertida, puesto que son enfrentamientos directos y el que pierde se va para casa, lo que le da una emoción especial a cada partido.

Y no es que hayan sido interesantes los partidos que se han disputado estas dos semanas anteriores. Pero eran partidos de fase de grupos en los que más o menos todos sabíamos desde el principio qué selecciones se iban a clasificar para estos octavos de final. Sí que estaba en el aire el puesto clasificatorio que cada selección ocuparía. Pero el hecho de que algún equipo de los llamados favoritos perdiera algún partido, cosa que ha sucedido con España o Eslovenia por ejemplo, no ha impedido que finalmente acaben primeras de sus respectivos grupos. Es cierto que había algún grupo mucho más difícil que otro, y esto ha hecho que nuestra selección, después de quedar primera de grupo como os digo, se tenga que enfrentar a Lituania, una de los mejores equipos del campeonato pero que acabó cuarta clasificada de su grupo.

Tan cierto es que hay demasiadas selecciones clasificadas para el campeonato, lo que lo hace demasiado largo, como que cada vez más hay equipos formados por buenos jugadores y dirigidos por buenos entrenadores capaces de ganar a los mejores de Europa. Bosnia y Bélgica son ejemplo de esto. O Alemania, que cada vez empuja más fuerte y empieza a estar con mayor frecuencia entre las favoritas para el campeonato gracias a sus jugadores NBA y a una liga doméstica cada vez más emergente.

También podemos afirmar que son europeos tres de los mejores cinco jugadores del mundo. En un deporte donde la mejor competición está en Estados Unidos y donde tradicionalmente han sido americanos los mejores jugadores, creo que no me equivoco si afirmo que Doncic, Jovic y Antetokounmpo están entre esos cinco mejores jugadores del mundo. Lo que me resulta más curioso de esta afirmación es que, en un deporte donde cada vez es más importante el físico, dos de estos tres jugadores no son los más fuertes ni lo más rápidos ni los que más saltan. Doncic y Jovic basan su juego en el conocimiento del mismo y su capacidad de hacer canasta o mejorar la ventaja a través del pase. Además Jovic lo suele hacer desde el poste bajo, posición de la cancha que cada vez está más denostada en el juego.

Los aficionados del Unicaja también podemos sentirnos contentos por el papel que están mostrando nuestros jugadores. Perry ha jugado un gran campeonato con Montenegro jugando en la posición de base siempre. Se está mostrando como un buen generador en ataque y un magnífico defensor. Brizuela también está destacando en nuestra selección como un magnífico generador de ventaja. A él le cuesta más generar para los demás, pero es que es muy buen finalizador y ve el aro con facilidad. Y lo de Alberto Díaz está siendo espectacular. Siempre es bonito que haya jugadores de tu equipo en una competición donde están los mejores jugadores de Europa. Que haya algún malagueño cuando Málaga es una de las ciudades referentes en el baloncesto español es muy especial. Y Alberto no está desaprovechando la oportunidad que le han brindado.

Es cierto que se ha incorporado más tarde y que, quizás, ni él se esperaba que lo llamaran para disputar el campeonato. Pero está dando su mejor versión en estos partidos. Yo tampoco quiero dejar de ser objetivo con nuestro jugador. Es cierto que él no es tan generador como Brizuela o Perry y que hay muchísimos otros jugadores en ese Europeo más agresivos en ataque que él. Pero nadie podrá negar que está tirando a pies parados cada vez mejor y con un mayor porcentaje y que defensivamente su nivel es top de Euroleague. Sí, top. Si no que se lo pregunten a Larkin, el base turco, que creo que todavía está soñando con él.

Bueno, en este final del artículo que me está quedando tan ‘malaguita’ creo que pega recordar a otros malagueños que están en el Europeo. Ángel Cañete, Enri Salinas, Carlos Salas y Javi Salvo estarán haciendo seguro un gran trabajo en nuestra selección; Scariolo (uno es de donde vive) está demostrando nuevamente que es el mejor seleccionador del mundo; y Domas Sabonis (uno es de donde se ha criado y formado) es de los mejores pívots del campeonato.

Pues nos queda divertirnos aún más en esta última semana donde los mejores se enfrentarán en eliminatorias directas y divertirnos viendo jugar a los mejores equipos. A ver si alguien es capaz de derrotar a Serbia…