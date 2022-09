La queimada de la economía

De aquellos polvos, estos fangos. Los dos politizaron el Consejo General del Poder Judicial, PSOE y PP, tanto monta monta tanto. Y ahora el barco está embarrancado, el capitán quiere saltar por la borda, la tripulación ni te digo, motín a bordo. El gobierno de los jueces lo deben elegir los jueces, no los políticos, que ya tienen el poder legislativo y el ejecutivo, ¿también el judicial?, hombre, deja algo para los demás. Si hasta nos ha reprendido la UE, que ya es decir. Pero algunos creen que como los parlamentarios son elegidos por el pueblo pues entonces si estos eligen a los gobernadores de los jueces es más democrático. Pues no. La división de poderes, señores. Montesquieu, por favor. Vamos a ver: nadie invoca la democracia cuando nos van a practicar una cirugía, sino que buscamos al mejor médico.

Mientras, Parot y Txapote ya están en cárceles vascas. Es que Grande Marlasca se desvive por sus presos, y estos desvivieron a sus víctimas, claro.

Pero en este piélago, el PP lo funda todo en la gestión económica, eso de bajar a la lucha de las ideas, no lo entiende la gente, deben pensar, y la gente entonces lo que entiende son las ideas del otro. Por eso, en la convención nacional no habrá una ponencia política como tal. Nos apañamos como estamos. Primero es ganar y, después, ya se verá. Todo para que los votos basculen hacia el gallego en busca de refugio, aunque sean prestados, ya los devolveré después. De ideologías nada, que son inflamables. La queimada de Feijóo es que la economía tape las ideas. Los de enfrente, la contraria, que la ideología sumerja la economía.

Mientras, el independentismo catalán -el otro, el vasco, está pastando- celebra el informe de la ONU que apunta que suspender a los políticos procesados violó sus derechos. Mira por Dios. Si ya estuvo aquí el jefe, Antonio Guterres con Sánchez, en la Moncloa, y avaló los indultos a los golpistas. Pero si ya nos conocemos.

Lo que es enternecedor y romántico es que Manuel Robles, alcalde de Comares, haya declarado que el PP se ha convertido “en un partido de niños pijos y pijitas”, y que había que contar con las bases y blabla. Y a los pocos días, Patricia Navarro, la candidata oficial a sustituir al llorado Bendodo, se haga la foto con él porque lo ha integrado en su candidatura, fíjate, porque el comareño se había metido en un jardín y ahora le dicen toma un caramelo y dame la mano. También es verdad que enfrentarse a una candidata oficial es peor que irse a la guerra de Ucrania. Por cierto, que le llaman el batallón de Mónaco a los oligarcas ucranianos que se han quitado de en medio en su país y disfrutan del casino, los Mercedes Maybach y hasta del Bentley Flying Spur. Y eso que la ley militar prohíbe a los hombres de entre dieciocho y sesenta años salir del país sin permiso militar, las mujeres sí pueden salir.

Ahora, que por aquí, ha sorprendido, y no puede ser más que positivamente, excepto entre una parte de los suyos, el gesto de Juan Espadas, que no ha pedido el indulto para Griñán. El mayor caso de corrupción pública de España -y si decimos de España es que también es de Europa en este asunto- no puede resolverse con ese sombrero de chistera negro del que saco un conejo blanco. Espadas guardará este triunfo que dará frutos mañana.

El que no tiene perdón de Dios, por enésima vez, es José Borrell que habría declarado que Rusia es un régimen fascista -como los podemitas, que llaman facha a quien no piensa como ellos-, claro que después la Comisión Europea matizó que el Alto Comisionado no se pronunció en tales términos sino que hubo un error de traducción, ¿cuál?, no se sabe. Putin, que no se corta un pelo, le respondió que si Borrell hubiera vivido en España en los años treinta habría apoyado a las tropas de Franco. Me lo imagino de falangista de Hedilla, sí.

Lope de Vega lo vio muy claro:

Hija del tiempo, que en siglo de oro

viviste hermosa y cándida en la tierra,

de donde la mentira te destierra

en esta fiera edad de hierro y lloro;

santa Verdad, dignísimo decoro

del mismo cielo, que tu sol encierra,

paz de nuestra mortal perpetua guerra

y de los hombres el mayor tesoro (…)