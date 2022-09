SUPRESION DE LA ACTIVIDAD DE ESCUELA DE ESPALDA EN EL POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Buenos dias, mi nombre es María Dolores de la Torre Mora, junto con Rafael Acevedo Jiménez, Esperanza Navarro García, José Ángel Mercado Carmona, Concepción García Fernandez, Inmaculada de la Torre Mora, Raúl García Guerrero y María Díaz Alarcón somos usuarios del Polideportivo Universitario perteneciente a la UMA en la actividad de Escuela de Espalda, contemplada dentro del apartado de actividades para la Salud, en la que estamos inscritos y asistiendo desde hace más de 8 años la mayoría del grupo. A mediados del mes de julio mediante un SMS que recibimos todos se nos comunica que dicha actividad en el tramo horario de 20.00 a 21.00 se suprime (ése es el tramo al que asistimos). Nos coge a todos por sorpresa y no entendemos porque, es por lo que solicitamos al Rectorado que nos explique a qué se debe la supresión de la actividad, puesto que consideramos que por SMS sin dar mayor explicación nos quedamos sin poder asistir a la misma ya para el próximo año. Tanto al Rectorado de Deportes como al Director, nos dirigimos por escrito (tanto por email, como por escrito a través del Registro Oficial de Entrada de la UMA), solicitándole nos expliquen los motivos y le pedimos nos reciban. Recibimos contestación por email diciéndonos que se les va a dar más impulso a la comunidad universitaria en el complejo deportivo y que los usuarios externos no tendrán esa cabida en el complejo. Volvemos a comunicarnos por email, pues nos vemos discriminados como grupo, puesto que sabemos que hay usuarios externos en otros grupos. Y lo que le solicitamos es que nos den al menos una opción de poder insertarnos en otro horario y continuar desarrollando esta actividad en la cual llevamos inscritos muchos años en la que nos hemos sentido muy bien con los profesionales de esta unidad, sobre todo con los profesionales que la imparten, fisioterapeutas, que son grandes profesionales que han contribuido a que nuestra salud haya mejorado notablemente y nos mantengamos estables en nuestras dolencias de espalda sin empeoramiento. Hasta ahora no hemos recibido ninguna contestación. Es por lo que nos atrevemos a exponer en este apartado del periódico esta situación, cuyo objetivo y deseo es que nos sea escuchada nuestra demanda así como denuncia y que sea conocida la situación por parte de los ciudadanos de Málaga sin perjuicio logicamente de nadie.