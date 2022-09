VIVIR ES COMO UN JUEGO

De pequeños nos divertíamos con cualquier cosa, pasábamos todas las horas del día compartiendo el tiempo con los amigos y llegábamos a la noche exhaustos con las fuerzas justas para cenar, dormir y empezar con nuevas energías la jornada siguiente. Así sucesivamente en una interminable sucesión de días jugando y jugando sin parar, jugando muy en serio, a tope, dándolo todo, como si no existiera el mañana. Llegamos a la madurez, jugándonos la vida, para sobrevivir. Y apareció la vejez sin dejar de jugar, de jugar con la vida, un juego muy serio en el que los que no tienen suerte con las cartas llevan todas las de perder y casi siempre suelen ganar los mismos. Pero no hay que dejar de jugar nunca porque la vida es en sí misma un juego, un juego que hay que jugar para optar a un premio, aunque no nos toque ni un mísero reintegro.

Enrique Stuyck Romá. Málaga