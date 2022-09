Hasta hace días, los perros de caza estaban incluidos en el borrador de ley de Bienestar Animal. A última hora, han quedado excluidos. No soy cazador. Nunca he estado, ni estaré de caza. No está entre mis aficiones. Pero escribir deseo, que llego a entender más a un perro en cacería, que a un perro en la peluquería. En la mesura habita el equilibrio, y excluir a los perros de caza equilibra para bien la nueva ley.

Francisco García Castro

Estepona