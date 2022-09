Queremos denunciar lo vivido en este campeonato, para que organizaciones como Dancing Star Events no sigan jugando con la ilusión de miles de bailarines, además de perjudicar a grandes profesionales que trabajan por y para la danza.

Somos padres, madres y bailarines de la academia PausoK de Irú, Gipuzkoa. Varios grupos nos clasificamos para el campeonato ‘Vive tu sueño’, organizado por Dancing Star Events del 2 al 4 de septiembre en París, que ha resultado ser la peor experiencia de nuestra vida.

A falta de unos pocos días, cuando ya estaban realizadas y pagadas todas las reservas, nos informan del cambio de ubicación, al parecer por un problema ajeno a la organización, no era posible realizar el campeonato en la Theatre Paris-Villete y trasladan el campeonato a Theatre du Blanc Mesnil. Tuvimos que gestionar en un tiempo récord el transporte para los traslados del hotel al teatro. Sólo pudimos reservar la ida y para la vuelta decidimos organizarnos con taxi.

También nos informaron que el coste de la inscripción pasaba de los 10 euros iniciales a 30 y las entradas para nuestros familiares serían a 15 euros. Al igual que con el transporte, habiendo abonado ya el alojamiento, tren, etc., y teniendo en cuenta que era una final europea y el esfuerzo realizado por parte de bailarines, profesores, academias y familiares en los últimos dos años, asumimos el coste extra de las inscripciones y las entradas.

¡Nos vamos a la final europea a París! Llegamos a la competición y empieza nuestro calvario.

Los bailarines los ubican en una zona sin aseos, ni vestuarios, ni agua, ni ventilación.

No hay personal de limpieza para el mantenimiento de las instalaciones entre gala y gala. En total 8 galas en 3 días con más de 100 grupos cada día.

El aire acondicionado no funcionaba, ni había ventilación. El calor en las butacas era insoportable. Para paliarlo, tenían abiertas las puertas de emergencias, donde había personal de seguridad para controlar la entrada.

No había agua para los bailarines tras las actuaciones.

No había contratado servicio sanitario tal y como obliga la ley española y francesa para la organización de actos deportivos.

Como resultado, múltiples desmayos, lipotimias que tuvimos que solucionar de forma privada llamando a ambulancias, dado que la organización en todo momento se negó a avisar a servicios sanitarios. Incluso informaban a los bailarines antes de salir al escenario que no se esforzaran en exceso para evitar mareos y en caso de producirse, bajo ningún concepto se saliera al exterior, para así evitar que llegaran las autoridades y suspendieran el evento con la correspondiente multa.

Por si todo esto no fuera suficiente, el teatro estaba ubicado en la peor zona de París, donde el acceso al transporte público resulta muy complicado para los extranjeros dado que no se acepta dinero en efectivo ni con tarjeta. Además, los UBER, taxis, etc., no acuden a la zona.

Cuando salimos de la competición, nos encontramos de noche, solos, sin transporte ni seguridad policial, rodeados de delincuentes que amenazaban a punta de destornillador.

Somos unos afortunados, aparte de la angustia y miedo vivido, ninguno de nuestros hijos ni familiares ha sufrido daño alguno.

Queremos agradecer a uno de los chicos de la seguridad privada del teatro que nos informó y nos agrupó a todos los que estábamos allí. A los conductores que se pasaron la información de unos a otros de la situación y vinieron poco a poco a recogernos. Y a bailarines y familiares de otras academias que entre todos nos ayudamos los unos a los otros.

Por nuestra parte hemos solicitado las hojas de reclamaciones y os invitamos a todas las academias, bailarines y familiares a que hagáis lo mismo. Y que acudáis a los medios de comunicación y redes sociales para denunciar lo ocurrido y así evitar que organizaciones como esta sigan adelante.

Mª Susana Frutos

Zamora

Encuentro internacional de artistas en Tolox

Este pasado fin de semana se ha llevado a cabo Art Tolox, no se si lo conoce, pero es un encuentro internacional de artistas que se realiza desde hace algunos años.

La edición de este año ha sido espectacular, donde se ha disfrutado durante el pasado fin de semana de un espacio artístico donde han tenido cabida un elevado número de artistas, donde han plasmado multitud de creaciones en la villa, además han deleitado a los visitantes con conciertos en directo y diversos talleres para niños y mayores.

Tolox se convierte un fin de semana al año en el destinos de estos artistas internacionales y locales, que hacen que un referente cultural a este pequeño pueblo.

Le remito una carta con un resumen por si tiene a bien publicarlo, en caso de rectificación o mejora puede realizarlo, es la primera vez que escribo algo así.

Juan Jesús Vera

Tolox