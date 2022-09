No es cierto, de ninguna manera lo es, que no puedan convivir y estar en la misma onda, adolescentes, jóvenes, adultos y mayores, cuando se dan determinadas circunstancias. Y cuando esto sucede parece como si se hubiera obrado un milagro. Basta con congregar en el mismo espacio diferentes edades, mezclarlas adecuadamente, y se habrá dado con la fórmula apropiada para un resultado sorprendentemente eficaz. Solo hay que saber ligar los ingredientes para que funcione. Cuando se consigue es una auténtica maravilla, la maravilla de ver cómo la brecha generacional de la que tanto se habla es un falso mito. Un muro que se puede derribar con este tipo de encuentros que generan un inmenso caudal de emociones. Haced la prueba y veréis como no es preciso celebrar un cumpleaños, un aniversario, un premio, o una boda para lograrlo. Solo hay que tener ganas, mucho empeño, y hacerlo porque sí, sin más historia. Y si a la fórmula se le añade la dosis adecuada de amistad y de familia, entonces resultará infalible.

Enrique Stuyck Romá

Málaga