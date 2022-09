La escritura es como la leche, nutricia y terapéutica, tanto para el que lee como para el que escribe, pero basta una minúscula gota ácida para cortarla y hacerla indigerible.

Sentado, como cada jueves a esta hora, con la taciturnidad propia del madrugón, esperando que, una a una, mis setecientas veinticinco palabras semanales fluyan. Aún vacío, como cada jueves a esta hora, con la esperanza de que el silencio del alba me traiga una voz que apiadada me empuje a escribir esto o aquello, o lo de más allá o más acá.

Como cada jueves, ya hace más de media hora que espero a que alguien o algo llame a la puerta de mi corta chispita escribidora. Hoy, como cada jueves, espero fervientemente que una bella sibila vibrante o un vate amodorrado a medio camino entre el enamoramiento y el amor o un geniezuelo mágico de orejas picudas o un Alonso Quijano cualquiera me dicte sus setecientas veinticinco mejores palabras para tramposamente hacerlas mías.

Recuerdo como si fuera hoy un día en el que hallándome en este mismo trance, como colofón de una noche toledana se me apareció un personaje uniformado de beis, con el logo de una sonrisa en forma de flecha en su pecho, recién saltado de la cama, a juzgar por sus energías y las del tono de su voz:

–Jefe, aquí tiene su pedido, separado por familias. Le traigo ciento dieciséis verbos, setenta y dos adjetivos, ochenta y cuatro interjecciones, treinta y un pronombres, entre posesivos, personales, indefinidos, demostrativos e interrogativos; ciento cuarenta artículos, ciento veintiuna preposiciones, sesenta nombres sustantivos, cincuenta y seis conjunciones y cuarenta y cinco adverbios. Total setecientas veinticinco palabras ––expresó con voz segura.

–Buen hombre, ya puestos, ¿no podría entregármelas juntitas, bien distribuidas, con arte...? Y por pedir que no quede, ¿no podría entregármelas ordenadas según aconseja el estilo para quedar mejor que bien ante el respetable? ––inquirí, por si sonaba la flauta.

–Imposible, jefe, eso va contra la norma, lo siento.

La acidez corta la leche como la política ácida a los destinatarios de la misma. Que nos pregunten a los españoles por lo que ya no tiene nombre, por ejemplo. Me refiero a la renovación del Tribunal Constitucional. ¡¿Y lo de Putin...?! ¿Tendrá nombre para los rusos lo de Putin y sus impresentables bravuconadas?

La mejor escritura en mi caso, «si alguna vez fue bella y fue buena...», que diría el noi del Poble Sec, es la que alumbra entre la vigilia y la ensoñación, que a veces es un estado mágicamente alterado de consciencia que científicamente no está reconocido. Pero todo se andará... En la escritura, cuando el neocortex se ocupa de los acentos, de los puntos y de las comas, y de las uves y las bes… y el sistema límbico se ocupa de verbalizar las ideas, por lo general, la escritura es bella, aunque no sea académicamente perfecta. Esto es, simple y llanamente, porque la perfección no es una virtud humana. ¿O sí...?

El que no fluya la escritura en buena parte de las ocasiones influye la memoria y el recuerdo, que tanto monta, monta tanto. En este sentido, vivir la sensación y cómo expresarla tiene todo que ver con las sesudas teorías de Freud y su «depósito inconsciente» para explicar la memoria, con la memoire volontaire de Bergson, con la memoire involontaire de Proust, con el ensayo de Walter Benjamin sobre la obra de Baudelaire... Y hasta con nuestro insigne Ortega que también le dedicó su tiempo a discernir sobre el asunto.

El que le escribe, amable leyente, que está más cerca de Freud y Proust, del primero por mero corporativismo, quizá, y del segundo por mi profundo respeto a su coherente obra, a todas luces irrepetible, desde el principio de que hacer memoria no es lo mismo que recordar deduce que, excepto cuando se escribe al dictado, en la escritura en estado puro el recuerdo no es prescindible y la memoria tampoco, porque las aguas de cada memoria contienen desde la fórmula de la teoría de la relatividad hasta la contraseña del teléfono móvil de cada cual y en el trasfondo del recuerdo es donde conviven nuestras sensaciones más amorosas, nuestra frustración más tóxica y la naturaleza etérea del inconsciente colectivo del que nos habló Jung.

Acabo de salvar mis setecientas veinticinco palabras, por los pelos... Como cada jueves.