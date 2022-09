Málaga, la muy sostenible

La exposición internacional a la que nuestra ciudad aspira se va a convertir en elemento clave del debate local de aquí hasta verano. Será ahí, con las calores, cuando conozcamos si se alcanza o no ese hito. Si se consigue, lo habrán conseguido. Si no se consigue, no lo habremos conseguido.

Así es la vida y probablemente compartamos la responsabilidad del fracaso o aplaudamos el éxito de otros si se consigue. Más allá del uso político que ya se le está dando al tema, muy especialmente de cara a las municipales, sería interesante conocer de dónde partió la idea inicial de celebrar una exposición universal en nuestra casa. ¿Quién lo propuso ¿De dónde viene la idea? Probablemente no fuera cosa del munícipe y sería bueno que, en alguna ocasión, de manera distendida y por curiosidad, se pudiera conocer el origen de algo que, si sale, nos vendrá bien a todos los malagueños. Da miedo porque, entre las elecciones municipales y la elección de Málaga -o no- como sede de la Expo restarán días. Muy poco tiempo. Lo que convertirá sin duda este asunto en elemento clave en los comicios. Don Francisco abanderando la idea -supongo- y Don Daniel con el punch de quien va de la mano del presidente de la nación para defender la exposición donde haga falta. Aparentemente será Pérez el que pueda llevarse el primer puesto en el ranking de pro expo pues el gobierno central está defendiendo, y parece que lo hará en el ámbito internacional, la candidatura malagueña. Y eso, a pesar del coraje que da Sánchez a tantísimas personas, será una baza considerable. Pero más allá de este asunto de atletismo, la inquietud de muchos se sitúa ahora en las posibilidades reales que la ciudad pueda tener para mejorar gracias a tan magno evento. La mirada, como es lógico, puede estar en el año 92 y cómo Sevilla cambió por completo en una revolución urbanística y económica que hizo que la ciudad diera un vuelco. Puentes, remodelación de espacios urbanos, intervención en lugares anteriormente marginados y una proyección extraordinaria gracias a una Exposición Universal de categoría hicieron que la capital de nuestra región fuera motivo de orgullo para todos. Con Málaga y el año 27 sucede que no siempre genera una emoción similar. La ubicación de la exposición es tan justa y sensata como poco emocionante. El futuro del espacio como ampliación de un centro de transportes hace que la desazón pueda llamar a tu puerta, pero aun así, somos muchos los que entendemos que la oportunidad es de tal magnitud que todo lo que no sea conseguir este reto se traducirá en catástrofe. La proyección y el impacto económico que puede generar un evento así siempre será positivo para la ciudad y sumará competitividad frente al resto. Una vez dicho todo esto y poniéndose uno el disfraz de malaguita con su pantalón corto, camisa de manga corta y chanclas de material con los pies al aire; lee uno el nombre de la Expo y se le hacen los ojos chiribitas. La era urbana: hacia la ciudad sostenible. Eso en Málaga es bonito. No creo que se quiera celebrar aquí precisamente por ser ejemplo de tal cosa. Pero oye, para coger apuntes está genial. Según la organización, esta Expo viene a desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; garantizar las pautas de consumo y producción sostenibles; tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; conservar y utilizar de forma sostenible océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible y proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra y frenar la pérdida de diversidad biológica. Y claro, cuando uno lee esto, se queda con una sensación que resulta de sumar la visión de una vaca cuando ve a coches pasar por la carretera que tiene al lado así como cierta risa floja pues se celebrará el gran foro de la sostenibilidad en el lugar en el que se va a construir una pedazo de torre inmensa en toda la punta del puerto de tu ciudad. En la ciudad en la que está convirtiéndose en imposible -literal- poder vivir y desarrollar una vida sana, económicamente independiente y de futuro. Quizá la Expo de Sevilla sirvió para limpiar la Alameda de gente extraña y ésta sirva a Málaga para dar un giro a un planteamiento que está devorando de forma sistemática a unas generaciones de ciudadanos que tienen muy difícil poder vivir en su tierra. El malagueño emigrante ya existe. Y vive en Campanillas, Benalmádena o el Rincón de la Victoria. Porque la ciudad sostenible prefiere sostener al forastero que al de aquí. La ciudad está en una época que se presume buena. Por fuera. Hay ebullición, no se para y siempre hay actividad. El gobierno autonómico con sello verde y morado ayuda aún más a que se sienta el poderío que eleva nuestra ciudad. Pero al otro lado de la calle está empezando a apelotonarse cada vez más cerca. La que no contempla el futuro de la manera tan extraordinaria que nosotros vemos. Porque vivir le cuesta su propia vida. Porque para progresar laboralmente sigue teniendo que marchar. Porque la prosperidad cuesta más cara aquí. Y porque hasta las zonas que antes parecían más asequibles en vivienda son hoy un espacio camino del bombazo con pisos chicos a millón. Eso también es signo de evolución. Pero de alguna manera habría que conseguir arrastrar a la ciudadanía por ese camino pues, de lo contrario, construiremos con manos locales una expo para ser entendida, participada y consumida por gente de fuera. Mientras nosotros les servimos el café. Viva Málaga.