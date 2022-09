Muchos de nosotros nos planteamos una serie de intenciones una vez que acaba el verano. Estas pueden ser muy diferentes en función de los objetivos o necesidades de cada uno. Dejar de fumar, matricularse por enésima vez al gimnasio o estudiar inglés pueden ser de los más frecuentes.

Esa fecha de final de verano y planteamiento de nuevos propósitos coincide con el comienzo de la temporada para este nuevo Unicaja que, entiendo yo, también habrá planeado unos propósitos para cumplir a modo de objetivos. No sé cuales serán, pero siendo un aficionado más del club, me voy a permitir plantear los que pienso que deberían ser.

El primero podría ser que el equipo consiga que el balance entre victorias y derrotas sea positivo. Las temporadas en las que hemos visto a nuestro equipo perder más que ganar deben quedar atrás de una vez. Esta temporada claramente se deben perder muy pocos partidos. Ibon Navarro está en el mejor club y ante su proyecto más importante en su carrera como entrenador principal. Él decidirá a qué jugará este Unicaja con ese objetivo de ganar. Si encima el juego que se plantea es atractivo, equipo hay para ello, mejor que mejor.

Unicaja debe jugar la Copa del Rey y los play offs por el título. Esto no debiera ser un propósito. Esto debe ser una normalidad. Y es que estar entre los ocho primeros en estas dos competiciones debe ser algo que se sistematice temporada tras temporada. Después, clasificarte para semifinales o incluso para la final depende de muchos factores como las lesiones, el estado de forma o la suerte en los cruces. Llegado el momento ya se verán las posibilidades de esto. Pero nuestro equipo no puede faltar a la Copa del Rey o a los play offs como no faltan nunca los grandes clubes de la ACB.

Hoy disputa Unicaja la final de la fase de clasificación para la BCL, la competición europea en la que nuestro club desea participar. Lo hace en el Carpena enfrentándose al Patrioti Levice, un equipo eslovaco. Es una obligación ganar ese partido. No puede ser un objetivo. Es impensable que Unicaja no juegue en Europa esta temporada. Ganar hoy, algo que doy por descontado, no se debe vender como un logro. Todos sabemos que no lo es. Es una obligación. Y lo es porque sí espero que uno de los nuevos propósitos sea ganar la BCL esta temporada. Seguro que seremos uno de los equipos favoritos a conseguir el título y seguro que no será fácil, pero éste debe ser un objetivo para nuestro equipo.

Otro propósito importante es que Alberto Díaz sea esta temporada el base titular del equipo. Sin duda que Perry es un gran jugador y una sorpresa para muchos que no lo conocían, pero lo que Alberto ha hecho en el Europeo debe servir para que, por fin, se consagre en su etapa de máxima madurez como jugador. Estamos acostumbrados a que Alberto siempre parte en desventaja con sus compañeros en el puesto de base y su trabajo sea el que le haga acabar jugando. O que este trabajo le haga compartir minutos con el otro base del equipo. Pues bien, espero que esta temporada sea al revés, que sea Perry el que comparta minutos con Alberto, algo que creo puede pasar en muchos partidos porque tenemos una magnífica pareja de bases.

Y es que el pelirrojo es malagueño, el capitán del equipo, es campeón de Europa y debe ser ese espejo donde toda la cantera se mire. Y porque creo que pasarán unos años en los que será el único malagueño en el equipo. Los siguientes proyectos de cantera se han marchado a EE. UU. o son muy jóvenes todavía.

El propósito más importante es atraer al público nuevamente al Carpena y llenar sus gradas de público disfrutando de su equipo. Para esto es muy importante que el club se acerque al aficionado, algo que creo se está intentando, o logrando, y que el equipo gane y no se canse de ganar. Si encima el baloncesto que se muestra es atractivo, será fantástico. El público quiere ver a su equipo ganar y volver al lugar en la ACB y en Europa que perdió y que se debe recuperar lo antes posible. Es evidente que no será cuestión de un año ni dos, pero hay que trabajar duro para recuperar eso.

Y por último, creo que el club debe hacer una apuesta por el baloncesto femenino. Los mejores clubes de España con equipo femenino tienen su sección en la máxima categoría, la Liga Endesa. FC Barcelona, Valencia y Zaragoza son un ejemplo. Joventut va camino de alcanzar la máxima categoría también. Creo que Unicaja debe marcarse ese objetivo. Entiendo que para lograrlo es necesario invertir y encontrar patrocinadores que apuesten por el baloncesto femenino. Ahí está el reto del club para que pronto tengamos en Málaga un equipo entre los mejores del baloncesto femenino en España.