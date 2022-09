Desenganchado, pero no tanto

Todo lo que tienes te tiene a ti, y cuanto más lo sujetes más te tiene. Esta ley primordial vale para cosa, animal o persona, amigos y pareja incluidos. Pero, atención, vale también para los saberes, que SÍ ocupan lugar y pueden ser muy activos en la posesión. De ese diagnóstico deriva una receta o principio y una aplicación del mismo, asunto difícil que suele obligar a una dosificación. Lo que no se debe es relajar la entereza del principio para acomodarlo al grado de cumplimiento posible. Bueno, todo esto tan ampuloso viene a propósito del whatsapp o guasáp, cuando un amigo y colega me dice «ya sé que no tienes whatsapp» y le respondo «en efecto, no me tiene el whatsapp». Es una cuestión relacionada íntimamente con la libertad, el individualismo y la resistencia a la vida grupal. Que luego haya que recurrir a la pareja que le tiene a uno para mandar algún mensaje ya es otro asunto.