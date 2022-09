Columna con pamela

De cada ocho columnas, una lírica, nos dejó dicho Umbral. Le oí la cita el otro día al escritor Juan Gaitán en un acto literario. Al salir, del acto, me tropecé con un montón de adjetivos que habían dejado en la puerta los muchos escritores que asistieron al evento. Hay que dejar los móviles, las malas intenciones y los adjetivos rotundos en la puerta, advertía un señor de Calatayud muy serio. Y un cartel.

-Oiga, ¿usted cómo sabe que era de Calatayud?

A consecuencia de ese tropiezo se me infectaron unas cuantas moléculas literarias y me fui a casa preñado de calificativos no necesariamente malvados ni añejos, crepusculares, lacerantes o fiscalizadores. Tal vez sí sugerentes, bonapartistas y un tanto imbricados. Y tengo que soltarlos. Dónde mejor que en una columna de tono lírico. De un lirismo otoñal sin gorriones, con un aliento poético digno de encomio y suficiente para ser ensalzada en alguna red social de esas en las que la gente enseña el culo y adjunta un texto filosófico para animar el día. Una columna que una reconfortada lectora (por un café) lea con atención y una punzada de melancolía sin menoscabo de que le produzca una sonrisa. Sin menoscabo. No, sin menoscabo nunca.

Una columna si no para enmarcar sí para reenviarla a una cuñada que esté algo sola en Lugo y guste de que sus parientes le manden cosas, memes, whatsapp, noticias y sucedidos curiosos. Y cien euros. Columnas también.

Yo le mandé una vez una columna de Savater a un amigo y este amigo creyó que era mía. La colgó en su blog con mi nombre y adjuntó un breve, laudatorio y otoñal texto ensalzándome. A resultas de eso me concedieron un premio que consistió en un abono para ir todos los fines de semana durante un año al hipódromo de la Zarzuela. Intenté deshacer el malentendido pero no pude, no me creyeron, luego no tuve fuerzas para insistir. El caso es que fui siete fines de semanas seguidos al hipódromo. Me hice un experto en caballos, boñigas, pamelas y herraduras. Incluso conocí a una chica a la que le gustaba sentarse conmigo. La rehuí el día que me dijo, ay, Savater, deberías hablar menos de política en tus columnas. Cogí el dinero que había apostado a un caballo llamado Chisgarabís y huí. bueno, no huí, salí por la puerta tranquilamente, gané la parada de taxis, tomé el taxi y le di la dirección de mi hotel, desde el que escribo esta columna mientras espero unos canapés de adverbios, unas croquetas conceptuales y un epitalamio que he pedido al servicio de habitaciones. Sin menoscabo.

Me siguen supurando adjetivos por las moléculas literarias pero estoy algo mejor. No sé si la chica adivinará mi paradero. Y la columna lírica me ha quedado un tanto primaveral. Por las pamelas, lo digo.