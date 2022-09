Yo lo llevo intentando, sin éxito, desde que soy consciente de esta lacra social, pero no desespero porque no me gustaría llevarlos conmigo al otro mundo. Es tanta la influencia de las educación basada en estos falsos principios y son tantas las generaciones que la llevan arrastrando, que no es nada fácil detectar dónde hay opiniones bien intencionadas y dónde solo juicios gratuitos e interesados. Estamos tan acostumbrados a escuchar y a soltar improperios de unos y de otros, sin despeinarnos, que ya nos parece lo más normal que se despelleje a alguien arbitrariamente, sin motivo ni fundamento, y que no nos parezca un atentado en toda regla. Hay que reconocerse en este «vicio» para tratar de evitarlo y mirarse en el espejo de las personas que jamás prejuzgan, que también las hay, pero muy contadas, y yo no soy una de ellas, de lo que no me enorgullezco.

Enrique Stuyck Romá.

Málaga