Mira que lo intento y no hay manera. Me paso la noche dando vueltas en la cama y siempre acabo durmiendo boca abajo abrazado a la almohada. Pruebo a hacerlo en todas las posturas posibles. Con almohada, sin almohada o atravesado en la cama, y a veces tan cerca del borde que en más de una ocasión he acabado en el suelo maldiciéndome por imbécil. Debo reconocer que es algo que me preocupaba bastante hasta que me he dado cuenta que le pasa a todo el mundo, que cada cual se lo monta como puede para conciliar el sueño, aunque me ha llamado la atención que casi nadie confiese dormir boca arriba. No sé porqué lo he hablado con un amigo y me ha dicho que él duerme de lado pero que también se había preguntado porqué hay tan pocas personas que duerman boca arriba. Y como me ha ha sugerido que escribiera sobre esto, lo estoy haciendo aunque parezca una tontería.

Enrique Stuyck Romá

Málaga