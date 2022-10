Chilly para los socios

Veremos cómo hacen la digestión los taxistas de la normativa andaluza de los Vehículos de Transporte con Conductor, a los que se impone que deberán estar lejos de las estaciones y hoteles, entre otras muchas limitaciones y controles, cortapisas que no les bastan a los del taxi, que quisieran poco menos que desaparecieran de la faz de la competencia. Ya lo decía Ovidio, un caballo nunca corre tan rápido como cuando tiene que alcanzar y superar a otros caballos, pero algunos no se enteran.

Pasa como con el Banco de España, que censura la gestión de Braulio Medel en la Fundación Unicaja porque compró bonos sin autorización, ¿y tenía que pedir permiso?, me pregunto. Pero no estamos intervenidos, no. Otra cosa es la ley trans, con la que se inmiscuye el poder hasta en el sexo y que, en opinión de la eximia Carmen Calvo, puede destrozar toda la legislación de igualdad. La verdad es que puede tener razón para los intereses del PSOE y el feminismo anexo, porque los que vienen detrás empujando con lo trans y lo queer también quieren parte de la tarta, economía circular la llaman.

Todo esto hay que llevarlo con galanura en el gobierno de coalición en un país sin experiencia en este campo de la física cuántica. Porque la podemía berrea, segunda acepción. Y el Gobierno, como los bomberos, tiene que acudir a otros frentes del incendio nacional, incluso a los que creía controlados por los suyos, porque estos, sus barones, siguen la senda de las rebajas fiscales peperas, aunque dicen que las suyas son para la mayoría y las otras para los ricos, ¡ay, cuantos ricos hay en España que hasta gana la derecha elecciones en las regiones más pobres!

Otro frente, -uno el de la oposicioncita, otro el morado, el íntimo que tratan con chilly…- el europeo. Lo nunca visto, como en esos carromatos que se desplazaban por el oeste americano con una mujer forzuda. Sánchez desafía a la UE y no quiere cambiar el modelo de elección del CGPJ y rechaza al comisario europeo de Justicia como mediador y le acusa de maniobrar con el PP, o sea, que también es facha. España, entonces, como Polonia. Las dos quieren tener jueces adictos, pero algunos ni disimulan. Montesquieu ha muerto, ya lo dijo el Guerra, no el torero, el otro.

Más difícil de tragar para el Gobierno de la gente -o progresista, o el de la clase media trabajadora, que también así se llaman- es el terremoto de Italia. Giorgia Meloni en el pódium, una posfascista, como Iglesias o Yolanda son unos posestalinistas, y Otegui un posterrorista… Mientras, el descalabrado Enrico Letta llora desconsolado desde un rincón geométrica y pictóricamente imposible del centroizquierda color rojo cadmio.

También de allí, del país transalpino, llega el avissi de que un español, cordobés por más señas, es obligado a mantener a su ex si quiere recuperar a su hijo y regresar los dos a la madre patria, niño que fue raptado por la madre, esa ex, quizá discípula de Juana Rivas, que la globalización también es esto. Un caso que sería interesante para BMR abogados de familia, en Puerta del Mar.

En el otro extremo de la vida, el edadismo con los más mayores y que durante la pandemia ya se vio de lo que era capaz, de proclamar que las personas mayores no iban a acceder a las UCI o a los hospitales. Ni eutanasia, morirían solos, y así sucedió con ni se sabe cuántos, ¿verdad, Alejandro?

Hay una esperanza. Solo la nave Dart da en el blanco. Acaba de estrellarse contra el asteroide Dimorphos, de 160 metros de diámetro y que no era una amenaza real para el planeta Tierra, como sí Txapote y Parot. Un nuevo éxito de la NASA con un solo pero, ¿ha logrado desviar la trayectoria de la roca errante? Otra pregunta pertinente, ¿serán estas las noticias que emitiremos al espacio interestelar cuando en el 2051 Paco de la Torre vuelva a presentarse a las municipales frente a un Dani Pérez que proclama que ahora sí ha llegado su hora? El futuro que nos espera es apasionante. Lope de Vega lo vio así:

Pleitos, a vuestros dioses procesales

confieso humilde la ignorancia mía;

¿cuándo ser de vuestro fin el día?

Que sois, como las almas, inmortales.

Hasta lo judicial, perjudiciales;

hacéis de la esperanza notomía:

que no vale razón contra porfía

donde sufre la ley trampas legales.