El resto del mundo se llama «los otros», esa tribu a la que no pertenezco yo ni pertenecemos nosotros. Los otros es una especie de batiburrillo conceptual y lingüístico imperfecto en el que mora la grey de los tú, él, vosotros y ellos. Yo y nosotros somos otro nivel, por lo general más calentito y próximo, otro batiburrillo conceptual y lingüístico menos imperfecto, y menos numeroso, en el que, según yo y nosotros, mora la razón pura, la de Descartes, la mía y la nuestra, no la de los otros. Yo y nosotros es donde se intentan y acaecen, o no, los amores de verano, que barremos en septiembre, como cantara el magistral Aznavour, aquel enormísimo pequeño gran hombre que nació bailarín y murió cantante.

El culpable, el malo, el hijo de putín de turno, por lo general, siempre se oculta mimetizado entre los otros. Últimamente, me encanta acentuar putín en su última silababa, convirtiéndolo así en una palabra aguda, como esas realidades agudas en forma de alfanjes afilados y malignos. Absolutamente sorda de morigeración, diríase que la filatería del Kremlin en los últimos tiempos se está volviendo tan peligrosamente descerebrada como lo fuera otrora, a base de afiladas palabras que a modo de guillotinas cercenan la razón de la sinrazón que aquejaba a la razón de Lope de Vega en su momento.

Generalmente, los otros son esos a los que miramos sin intención de verlos, sino de vigilarlos. Total, para lo que hay que ver fuera del yo y el nosotros en los tiempos que corren... El otro, los otros, son la otra parte del todo, la más grande, la que nos mantiene en una situación de bullying putinesco mundial permanente, a los que yo y nosotros les correspondemos de la misma forma en cuanto podemos.

Nosotros somos una peña de yos separados del tú, él, vosotros y ellos que pretendemos ir por libre para ser distintamente iguales. Un oxímoron en carne viva. El otro, los otros, son la polaridad, la imagen proyectada y respondona que frente al espejo muta la derecha en izquierda y viceversa para llevarnos la contraria.

En el sentido de lo antedicho, si yo hubiera cometido el error de vivir de la política profesional estoy seguro de que me habría alistado al banderín del pensamiento de Rousseau, que, dicho sea de paso, nunca fue flaco en pensares, especialmente cuando nos legó aquello de que «es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas». Un dolor que los profesionales que comen de la política no tengan la visión de don Jean Jacques y que, desde la longanimidad, no persigan más el respeto del respetable que su admiración. Vesania en estado puro, lamentablemente...

El otro, la otra, cobran vida cuando las parejas son cosa de tres, o más, y terminan redundando en familias sin nombre. Moncho perdió su nombre cuando pasó a erigirse en «el otro» y Gloria Camila el suyo cuando se convirtió en «la otra». El otro y la otra son multitud para la acomodaticia moral que, según algunos pretenciosos, mistagogos incluidos, legitima que tres son multitud, cuando no siempre es así. En este sentido recuerdo una vez, no hace demasiado tiempo, que acompañe psicológicamente a una pareja de tres y que el diagnóstico terminó concluyendo que en aquella pareja más uno no sobraba ni el uno llamado «el otro», ni la pareja, sino los tres. A la postre los tres fueron felices y comieron perdices siendo solo uno cada cual...

El otro, los otros, somos todos cada día, cada hora, cada instante... Cada despertar nos roba o nos regala algo que nos hace distintos y, a veces, diez o quince mil días después no nos reconoce ni la madre que nos parió, que diría el vicepresidente Guerra, ni nosotros mismos... La otredad, en su sentido filosófico, nos define hasta el punto de que con la suficiente perspectiva espaciotemporal algunos nos convertimos en el perfecto negativo de nosotros mismos. Cuando escribimos, de manera involuntaria vamos descubriéndonos y, mientras lo hacemos, vamos cruzándonos con el otro y con los otros sucesivamente. A veces me he preguntado si lo que acabo de expresar, de soslayo, pudiera tener algo que ver con el «vivo sin vivir en mí» de santa Teresa de Ávila, que aún en vida a tanta gloria aspiraba tras su muerte.

Pa ver cosas, estar vivo, oye...