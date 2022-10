Encuestas para todos los sustos

Se están publicando encuestas para todos los gustos. Sobre gustos sí hay mucho escrito y hasta da gusto leer algunas cosas que sobre el asunto se han publicado. Casi todas las encuestas arrojan una ventaja del PP sobre el PSOE, que en algunos casos se dibuja como leve y en otros como abismal. Si nada lo remedia tenemos por delante una precampaña electoral larga, enconada, vitriólica, disputada y que traerá no pocos anuncios reformistas. Note el lector como hemos metido lo de vitriólico. Escribir es ser capaz de sacar el término vitriólico a pasear. Ya saben que el vitriolo disuelve los metales y ese podría ser el actual clima: un tanto disolvente. Disolvente de liderazgos, creencias y fair play. El Gobierno hace lo que puede. Lo que puede para no caer más en las encuestas. Feijóo no sabe si callar y que el Ejecutivo se pudra como fruta no recogida o azuzar y pelear por si acelera el proceso. Hay una suerte de «gobiernan bien pero caen mal», que acuñó la socióloga Belén Barreiro y eso se refleja en el rechazo que crea Sánchez en algunos ambientes y hasta en barones socialistas. Ahora varios de estos barones piden que se junten las autonómicas con las municipales, como el que pide si al menú le pueden añadir patatas fritas. Se hará lo que convenga a Sánchez, lo que Sánchez crea que le conviene. Y esto es descriptivo no peyorativo. Y es lo mismo que haríamos todos.

El rechazo que crea el Gobierno en determinados ambientes pese a estar tomando muchas medidas que objetivamente benefician a la gente es analizado sesudamente en tertulias y foros y cenáculos, ah, qué delicioso el término cenáculo, sobre todo si se sobreentiende que en efecto la cena ha sido abundante y deliciosa. Un postrecito al centro. Yo apuesto por una razón para ese desgaste por muchas medidas plausibles que tomen: las compañías y pactos. Haga lo que haga, a Sánchez se le reprocha que se entienda con Bildu y ERC y otros. Y ese disco lo vamos a oír todavía más en el futuro. Por ahí se erosiona, por ahí, por ahí, parece gritar Feijóo. Atentos.