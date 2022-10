Lo que hay que oír

Al pasar por La Mallorquina, por Puerta del Mar, un anuncio portátil instalado en la puerta salta a la vista: las Moscovitas. Pruebe las Moscovitas. Las Moscovitas son unas galletas con chocolate, o eso distingo o es tal vez el hambre que manejo a estas horas tempraneras. No está el asunto para ensalzamiento de lo ruso, pero tampoco hay que mezclar las cosas. Ni siquiera las churras con sus primas las merinas. El establecimiento está abierto ya pero no hay nadie dentro y el curioso viandante puede penetrar y contemplar mejor los embutidos, vinos, latas de conservas y delicatessen varias. Tal vez todo sea una excusa para poder utilizar la palabra ultramarinos. Sale uno del establecimiento perfumado y algo hambriento y demudado el olor. Traíamos en la camisa el de Atarazanas y ahora es el de unas alcachofas con jamón, pongamos por caso. La terraza del cercano Starbuck va poblándose y todo el que llega lleva su portátil, se ve que hay mucho que hacer, mucho que teletrabajar, gente que busca café y proyectos o café y clientes o café y un diseño apto. En otra terraza cercana, como si fueran rivales mirándose, hay gente sin ordenador y sin magdalenón. Pero con buenos pitufos con sus buenos frascos de aceite a la vera

El cosmopolitismo debe ser esto, aunque La Cosmopolita quede algo lejos y aún no haya abierto. Camino hacia la calle Martínez preguntándome quién era Martínez y por qué no hay una placa que recuerde el bombazo que aquí cayó en la guerra matando a un buen número de personas. No vayamos a ofender a alguien recordando la historia. Nuestras vidas son los ríos, que van a dar a Larios. Ausencia de muchedumbre. Un señor me da los buenos días. En la puerta de Lepanto un hombre vocifera al teléfono. Las señoras con el pelo cardado, vistosos vestidos y té con limón aún no han llegado. Hay más gente en el estanco que en la farmacia. Me desvío hacia la Plaza de las Flores.

-Pero usted, ¿cuántas vueltas va a dar hoy?

Es también aquí la feliz hora de los desayunantes, que decía González Ruano. Los de esta cafetería tienen menos pinta de turistas, menos aspecto castizo, menos portátiles también. Parecen ofinicistas de la zona sin descartar que sean filatélicos, troqueladores, negociantes de informática o gurús meteorológicos. Desayunar es a veces complicar (se) la vida: «Café con leche sin lactosa con sacarina corto de café y un mollete integral con jamón dulce, queso que no sea manchego y tomate pero sin aceite». Lo dice sin respirar. Viene el camarero. No sé si decirle: lo contrario de esa señora. Pero soy presa de un lapsus, en qué estaría pensando, y le digo, al camarero, no a la señora, «un café con vida». Me responde: ¿la vida se la pongo aparte?

La guasa como antídoto inteligente ante todo lo que en el día nos queda por oír.