El libro del Conde Rudi

Nos suele ocurrir a los bibliófilos. Muchas veces anotamos en nuestro diario el día –e incluso la hora- en el que llegó a nuestras manos un libro muy importante. Así ocurrió con “El Conde Rudi. Un hombre afortunado”. Obra deslumbrante, imprescindible, del escritor y editor José María Sánchez-Robles. Con el apoyo y el valiosísimo aval de sus protagonistas estelares: el Conde Rudolf von Schönburg y su esposa, Su Alteza Serenísima la Princesa María Luisa de Prusia. Y sus admirables hijos, Sophie y Fritzi.

Conociendo mi antigua amistad con ellos, mi buen amigo José María Sánchez-Robles tuvo la generosidad de entregarme personalmente un ejemplar de éste en un céntrico café de Marbella. A las 9 de la mañana del lunes 26 de septiembre. Así lo anoté en la contraportada. Lo que le agradeceré siempre, ya que por motivos de salud no pude asistir, tres días antes, al solemne acto de presentación en sociedad de esta joya literaria en el Marbella Club-.

He escrito con frecuencia, y siempre con respeto y admiración, sobre esa ilustre institución marbellí, el Marbella Club; y los providenciales personajes que la hicieron posible. Como el Conde Rudi. Tengo delante a uno de mis artículos, “El príncipe Alfonso de Hohenlohe-Langenburg”. Fue publicado en La Opinión de Málaga el 26 de febrero de este año. Cito estos párrafos: «Don Alfonso, entre sus muchos aciertos, tenía la cualidad de saber rodearse de los mejores colaboradores. Y esto se volvió a confirmar con la llegada desde Alemania el 28 de diciembre de 1956 de su primo el conde Rudolf von Schönburg. Un joven hotelero que ya apuntaba maneras, graduado en la prestigiosa escuela hotelera de Lausanne. Había sido fichado por uno de los mejores hoteles de Alemania, el Vier Jahreszeiten de Hamburgo. Cuando su primo Alfonso le contó lo que estaba haciendo en Marbella no lo dudó ni un segundo. Tomó el avión y España y Marbella ganaron con el talento y la brillantez de este joven genio, que hasta el día de hoy, en el Marbella Club actual, sigue trabajando por la grandeza de la industria turística española. El príncipe Alfonso, tendría a partir de ese momento la mitad de las batallas ganadas, gracias a su primo el Conde Rudi, como pronto lo bautizaron los marbellíes. No en vano la dinastía de los Schönburg ocupa uno de los capítulos más apasionantes de la historia de Alemania y del antiguo Reino de Sajonia».

Continúo citando ese texto: «Después del fallecimiento de don Alfonso el 21 de diciembre de 2003, las presencias del Conde Rudi y su esposa, la princesa María Luisa, bisnieta del último Emperador de Alemania, fueron más necesarias que nunca».

Es este libro un tratado de singular relevancia. Lo podemos comprobar en todos sus textos. Y a través de las imágenes de unos abundantísimos y fascinantes archivos fotográficos. No solo se cuenta en él una espléndida y emocionante historia. Además de ser un libro importante, logra también ser el depositario de contenidos historiográficos muy notables, cuya calidad podemos admirar a lo largo de su índice: «Condado de Schönburg-Glauchau. Un mundo propio. La guerra. Huida. Familia de acogida. Pasión por la hostelería. El Marbella Club. México. Época dorada. Princesa María Luisa. La boda. Vida familiar. Epílogo fotográfico».

Por eso se preguntaba aquel gran escritor y docto diácono anglicano, el maestro Lewis Carroll, en las páginas de su «Alicia en el país de las maravillas»: «¿Para qué sirve un libro sin ilustraciones ni conversaciones?», Por eso, la riqueza sin fisuras de «El Conde Rudi», logra ser impresionante. Pues para todas las preguntas que los lectores puedan formular, los autores de esta deslumbrante obra de arte parecen tener acertadas respuestas. Siempre honestas, precisas, bien documentadas y sobre todo inteligentes.

En estos días está llegando a Marbella, el lugar paradisíaco que la inspiró, «El Conde Rudi. Un hombre afortunado». En sus dos versiones. La española y en una excelente versión inglesa. Los bibliófilos somos gente afortunada. Y los que vivimos en la legendaria Marbella y en la Costa del Sol malagueña todavía más. De lo que doy fe.