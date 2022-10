Complicidad y madrugada

Lunes. Salgo a la madrugada. Nadie. Un coche de cuando en cuando. Casi oigo mis pasos. Al recorrer unos doscientos metros y desembocar en una plaza, camino de la estación, me cruzo con un hombre que se me queda mirando con cierta complicidad. Me faltan reflejos para darle los buenos días. Sigo avanzando, vuela el reloj, pasa un taxi, pasa una moto. Nadie. Doblo una esquina y pasa una mujer, nos miramos, me da corte darle los buenos días pero ella me los da con una ligera sonrisa en la que se mezcla el recelo con la complicidad. Tal vez la chaqueta y la camisa blanca, mochila negra a la moda como si tuviese algo que llevar, me aleja de las sospechas. Bien pudiera ser yo alguien que va hacia una oficina a realizar un trabajo productivo. Como ellos. Como los escasos viandantes. Estamos ante la complicidad del madrugador. Al próximo que me cruce soy capaz de felicitarle la Navidad. O darle un abrazo. Llego a la estación. De repente, se me ha hecho temprano. Conato de desayuno atravesando la meseta.

Martes. He perdido la mañana. Así: plof. Perdida. No prometía ser la mejor de la semana ni la peor del mes, pero la he perdido. Habrá otras, pero esta ya no vuelve. Me he metido en un laberinto burocrático absurdamente, como un ratoncillo al que le enseñan un trozo de queso. Del malo. Y ahí estoy, que sí que no y que aquí no es. La paciencia es un arma cargada de futuro. Pero en una de las ventanillas tengo que sacar a ese español airado que todos llevamos dentro del que hablaba Azaña. Como venganza, exprimiré la tarde.

Miércoles. Plaza de Colón. Cuatro y media de la tarde. Meto la chaqueta en el maletín, me remango la camisa y afronto el sol. 27 grados. Elijo la acera derecha para bajar hacia Atocha y calculo que el paseo puede durar unos 35 minutos. Sin contar demoras. Gentío. Animación. Terracismo. A la altura del Banco de España me tienta un cafelazo. Renuncio: llevo cuatro hoy. Camino. La estatua de Valle Inclán no tiene la bufanda que a veces le ponen. Buenas tardes don Ramón María. Tantos años que pasé a diario por aquí y nunca me tomé una foto con él. Esperpéntico. Está la feria del libro de ocasión. Manoseo una biografía de Echegaray («una transfusión de ese, no, que tiene la sangre llena de gerundios», dijo Valle) que ha debido pasar por miles de manos y ojos. Sigo. Diviso el café Gijón. Desde fuera veo que en la mesa que ocupó una de las míticas tertulias hay un grupo de señores extranjeros derrotando a un chuletón.

A las puertas del colegio Palacio Valdés se arremolinan los niños. Los niños solo se arremolinan en las novelas y en las puertas de los colegios, dado que en los recreos tienden más bien a asilvestrarse. Paso por el Caixafórum. Exposición sobre Tesla. No me canso de recomendar, pero hace tiempo que no lo hago, la novela que Jean Echenoz publicó sobre la vida del mítico inventor. Consigo no atropellar a ningún infante y que ningún coche me atropelle y es cuando me cruzo con Joan Baldoví, el diputado, que lleva prisa y camisa blanca, dos atributos del hombre moderno. Nada más entrar en la estación me topo y tropiezo con Álex de la Iglesia, que va hablando sobre Carmen Mola. Se me vienen a la cabeza escenas de Acción Mutante. Creo que va a subir a mi tren pero me despisto y es cuando Escassi me pregunta si esta es su cola. Ejem. Se ve que todos los notables estamos hoy en la ciudad. Y los sobresalientes.

Jueves. A que voy yo y lo encuentro.

Viernes. Diarios de Rafael Chirbes. 9 de octubre de 2007. Tiene novela en ciernes pero: «Aparto de mí los folios con más desánimo que rabia».