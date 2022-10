Lleno, por favor...

Salvo los sabios, que son los que confirman la regla, vivimos en un mundo de polaridades, algunas adquiridas y engordadas por mor de nuestros propios miedos. Un vistazo desde el desapego a los automatismos adquiridos facilita la comprensión de lo que acaba de escribir mi teclado, que a veces cobra vida propia. La sinrazón preside la vida del cada vez más cerval y menos sapiente sapiens, que por naturaleza persigue la abundancia sin medida para mirificar a la especie.

Tener, incluso en el caso de haber cumplido un sueño, desapaña y desatavía, porque agranda y abunda el vacío cuando se deja de tener. Mi amigo-hermano Nano que sigue el viaje a mi lado a pesar de habernos dejado hace casi tres años ya, durante una época me lo recordaba casi a diario a base de despedazar la máxima budista que reza «aprende a no poseer nada y nada te poseerá».

–Aprende a poseerlo todo para que nadie lo posea por ti –decía él, que habitualmente añadía «en la vida siempre se trata de lo mismo: maricón el último».

Mi amigo, que fue un hermano elegido, era la hipóstasis del exceso en todos los sentidos, en los buenos y en los menos buenos. Tan así es que vivo lleno de él, como poseyéndolo más allá del vacío de la muerte. Y con permiso del señor Alzheimer así seguirá siendo hasta el final. Y, quién sabe, quizá también después...

Lo lleno y lo vacío a veces responde a una cuestión de bloqueo porque la mayoría no hemos aprendido a gestionar verdaderamente ni lo uno ni lo otro, en el sentido de que lo que momentáneamente no nos es posible realizar se impone como frustración e impide o interfiere en lo que sí podríamos hacer con soltura. La felicidad no pocas veces llega por pura sustitución, pero lamentablemente esto lo aprendemos más tarde que temprano, o sea, mayormente nunca, especialmente en el salutífero ejercicio de la democracia.

En democracia la mayoría de las veces aprendemos que hemos votado en contra de nuestro corazón y de nuestro bolsillo justo en la diezmillonésima de segundo inmediatamente posterior a haber votado. La democracia, su ethos cada vez más trasijado, frecuentemente pervive más como mera paronimia jocosa de «demos gracias» que por su naturaleza intrínseca.

A veces, cuando tomamos consciencia de lo vacío y lo lleno, más allá de la disquisición de Aristóteles en su Metafísica respecto de «lo que es» y «lo que no es», nos encontramos ante un fanal que alumbra la diferencia entre la expectativa, la fe y la esperanza. Y, a bote pronto, me pregunto yo, más allá de la semántica, ¿cuántos tenemos claras las diferencias entre la esperanza, la fe y la expectativa?, que haberlas haylas, y nada baladíes, por cierto...

¡Ay..., el pensamiento abstracto, ese activo lamentablemente a la baja en los apresurados y mundanos muladares de los tiempos que corren!

El pensamiento abstracto es un talento que nos permite comprender que no hay bondad pequeña, que la persistencia es el detonante del avance, que lo imposible es imposible solo hasta que deja de serlo, que el futuro empieza con el próximo instante, que sin semilla no hay árbol, que nadie es lo suficientemente viejo para no avanzar, que el recuerdo es la llave del futuro, que nunca es tarde para ser lo que debiéramos haber sido, que volver sobre nuestros pasos para reiniciar desde un renovado punto de inicio no es posible, pero que dar un paso adelante para tener un renovado final sí lo es...

El pensamiento abstracto es, como las perlas naturales, un bien escaso.

A veces, cuando ahondo con intención en la masa de la que nos habló Ortega, tengo la sensación de que somos una sociedad ordenadamente llena de un desordenado vacío con carácter eviterno, pero, quién sabe, quizá así es como debe ser… Y a pesar de ello y de esa especie de inverecundia que siento y presiento, a veces imagino un espacio luminoso con tintes de gasolinera celestial a la que el mundo mundial acudimos. En ella un señor vestido de gala nos atiende con una especie de cetro dorado en forma de manguera:

–Usted dirá buen, hombre –me suele decir cada vez al llegar.

Y yo y todos, cada vez, respondemos lo mismo:

–Lleno, por favor.

Y, recurrentemente, cuando despierto me siento inmensamente vacío, triste, cabizbundo y meditabajo...