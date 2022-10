Ya llevamos dos partidos de liga y este fin de semana se juega el tercero. En estos primeros partidos, más los de pretemporada, hemos podido comprobar el funcionamiento y la adaptación de todos a las dos nuevas reglas que han cambiado para esta temporada.

La primera tiene que ver con el Instant Replay. Ahora los entrenadores tienen dos oportunidades para pedir a los árbitros que revisen una jugada. A esta oportunidad se le llama Challenge. Si el entrenador que pide revisar una jugada, acierta, no pierde ese Challenge. Si por el contrario los árbitros se ratifican en la primera decisión tomada, pierden una oportunidad.

Por lo tanto se aumentan las opciones para los entrenadores para solicitar esa revisión de la jugada. Pero, por el contrario, se reducen para los árbitros puesto que ahora son menos los casos en los que ellos independientemente de los entrenadores pueden revisar una jugada. Sí se mantienen estos casos en los dos últimos minutos de partido.

Ahora, además, hay un micrófono junto al monitor donde los árbitros revisan lo sucedido en el juego. A través de ese micrófono, el árbitro principal explica qué van a revisar en el monitor y, una vez tomada la decisión, determinan qué es lo que sancionan. Esto está genial para todos los aficionados que están en casa viendo el partido. Me parece que ese micro podría estar conectado a la megafonía del pabellón para que los aficionados que van a ver el partido en directo no se vean perjudicados por no tener una información que sí tienen los que se quedan en casa.

¿Que en algún caso puede producirse algún abucheo o protesta del público cuando el árbitro diga al micro que va a revisar algo en contra de su equipo? Puede ser. Pero esto no es Grecia o Turquía. No creo que pase nada. Es más, en muchos casos se agradecería tener esa información que es exclusiva a los telespectadores.

La segunda norma es la más controvertida. Los árbitros no tocarán el balón antes del saque de banda o de fondo en campo propio del equipo que tenga la posesión del balón. Cuidado con esto. Esta situación de saque rápido sólo sucede si el balón sale fuera. En una falta o una violación, por ejemplo, no se puede sacar rápido porque el árbitro tiene que parar el juego y señalizar lo sucedido a los auxiliares de mesa. Igual sucede en una lucha. Los árbitros deben mirar hacia donde señala la flecha de posesión y determinar qué equipo saca.

Cuando el balón sale fuera, los árbitros no paran el partido. Sólo señalan hacia dónde sigue el sentido del juego para que el equipo que tiene la posesión pueda sacar cuanto antes desee. Ahora bien, en los dos últimos minutos se para el juego siempre, sea fuera o una violación. Vamos, como toda la vida.

Esta norma potencia el juego rápido y que los equipos jueguen más veces llegando sin usar un juego excesivamente estructurado. Y también es una ventaja para todos los equipos que no juegan competición europea, puesto que, además de tener más sesiones de entrenamiento semanales, pueden entrenar siempre teniendo en cuenta esta norma. Los equipos que juegan en Europa tendrán que alternar este tipo de juego con el de siempre, puesto que esta norma solo se utiliza en España.

Esta nueva regla tiene alguna grieta. En la final de la Supercopa entre Madrid y Barça, en una jugada el Madrid tiró el balón fuera. El Barça podía sacar rápido pero Yabusele, jugador del Madrid, intentó salvar el balón sin conseguirlo pero quedándose con él. De esta forma impedía que el Barca sacara rápido. Esta retención de Yabusele pudo ser sancionada por los árbitros con falta técnica pero Chus Mateo, su entrenador, lo impidió pidiendo tiempo muerto. De esta forma regalaba un tiempo muerto a Jasikevicius, entrenador del equipo blaugrana, que podría preparar el siguiente ataque puesto que su equipo sacaría de banda. Pero Mateo evitó la técnica a Yabusele que sería castigada con un tiro libre en contra.

Como siempre, la ACB es innovadora en este tipo de cuestiones. Intenta probar reglas nuevas con el objetivo de mejorar el juego. Muchas veces esas reglas después las asume la FIBA y las podemos ver en todas las competiciones. Otras veces no sucede esto y la nueva regla se elimina. Veremos qué pasa con las de esta temporada.