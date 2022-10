Podemos y el Rey

Acabamos de ver, ha sido casi imposible no hacerlo, el funeral de la que fue reina de la Gran Bretaña. Y dentro de los muchos debates habidos hay uno que es inevitable: ¿monarquía o república? Para ilustrar lo que un determinado partido español, Podemos, opina sobre el tema, me voy a retrotraer a dos hechos relativamente próximos y que tienen que ver con este tema.

El domingo 7 de agosto tomó posesión el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, y unos días después, en una localidad del estado de Nueva York, el viernes 12 de ese mismo mes, el escritor Salman Rushdie fue objeto de un intento de asesinato.

En la ceremonia de la toma de posesión del presidente colombiano hubo una serie de actos programados, conocidos previamente por las autoridades presentes, y algún otro más o menos improvisado, que sorprendió a algunos asistentes. Por parte de España la autoridad que nos representó fue la máxima, el Rey, que de acuerdo con la constitución desempeñó el papel de símbolo del conjunto. El Jefe del Estado no puede, en un acto solemne como este, hacer lo que le parezca, tiene que cumplir estrictamente con lo que está previsto. Y cuando se pone de pie o cuando saluda, no lo hace el ciudadano Borbón, lo hace un símbolo de España. El que Gustavo Petro quisiese incorporar a la ceremonia la espada de Simón Bolívar es algo que nos puede gustar o no, pero no estaba previsto, y las autoridades presentes no tenían que saludar a su paso ya que no es un símbolo de Colombia.

La localidad de Chautauqua está en el estado de Nueva York y allí un joven, Hadi Matar, de 24 años, armado con un cuchillo atacó al escritor Salman Rushdie en el cuello, cara y pecho, causándole heridas de mucha gravedad. Serán los investigadores quienes determinen las causas del ataque, pero no es muy aventurado pensar que la fetua dictada por el ayatolá Jomeini en 1989 está en el origen de este ataque. La obra Versos satánicos, de 1988, fue considerada blasfema por las autoridades iraníes que decretaron la muerte del autor y una recompensa inicial, aumentada con los años, de tres millones de dólares, fue prometida a quien lo asesinase.

Estos dos hechos, ocurridos en América, no tienen relación directa alguna. Sí la hay en la reacción de Podemos. Y de eso es de lo que quisiera sacar alguna conclusión. ¿Qué está ocurriendo en lo que fue una ilusionante promesa para millones de españoles?

Podemos, y su entorno, Comunes y demás, nació en el 15-M. En las elecciones al parlamento europeo del año 2014 obtuvieron un resultado esperanzador. Poco después comenzaron a transformar lo que era una idea en todo un proyecto político, con capacidad para presentarse a elecciones en toda España y en tener líderes muy bien valorados a nivel nacional. Desde 2020 están en el gobierno presidido por Pedro Sánchez y una persona de ese grupo, antes Pablo Iglesias, ahora Yolanda Díaz, con el rango de vicepresidente. Han alcanzado posiciones muy notables en la política española. El domingo de la toma de posesión del presidente colombiano salieron en tromba a criticar la actitud del rey.

Es evidente que no fue una reacción espontánea, de una o dos personas, fueron varias y de relieve, lo que indica que hay instrucciones de hacerlo así. Dejando a un lado el exabrupto de quien echaba de menos la guillotina en nuestro pasado, lo cierto es que a algunos, entre los que me encuentro, nos causó estupor el ataque al rey. ¿Qué pretenden? ¿Creen que criticar al rey les da votos? ¿Hay en España hoy más republicanos? Yo creo que no, los votos se ganan en otros espacios. Y si es así y lo saben, ¿a quién atacan? Los actos del rey están siempre refrendados, y la presencia de un ministro en todos ellos es reflejo de la obligación del gobierno de hacerlo. Y ellos forman parte del gobierno. ¿Entonces? Como la política exterior es responsabilidad del presidente creen que atacando al rey atacan al PSOE. ¿Tiene eso algún sentido? ¿Atacando a su socio de gobierno ganan algo? Todos los libros de Ciencia Política y los análisis electorales enseñan que no. Y lo saben, hay quien tiene estudios en Podemos. Las recientes elecciones en Andalucía les han demostrado que atacar a los socialistas y presentarse divididos solo lleva a la ruina. Pero actúan como si no lo supieran.

¿Y lo de Irán? Las relaciones de ese grupo con este país, república islámica, son evidentes, con canales de televisión financiados en ese origen. ¿Ello les obliga a no condenar el ataque asesino a Salman Rushdie? Su silencio ha sido clamoroso. Una república teocrática, ¿les parece preferible a una monarquía parlamentaria? Y del asesinato en una comisaría iraní de Mahsa Amini escribiré otro día.

Militar. Profesor universitario. Escritor