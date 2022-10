La fecha del 9 de octubre quedará marcada en rojo para siempre en el conjunto del movimiento asociativo. Pero la repercusión del Día Nacional del Tercer Sector de Acción Social acordaba por el Gobierno Central tras la propuesta de la Plataforma del Tercer Sector va mucho más allá, por lo que tiene de reconocimiento hacia el trabajo y esfuerzo de las entidades sociales para lograr una verdadera inclusión y al impacto positivo de su acción entre la ciudadanía, que llega a resultar verdaderamente fundamental si nos ceñimos solo a las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad.

El acuerdo reconoce al Tercer Sector su capacidad de promoción de la participación ciudadana, que contribuye a “incrementar la calidad democrática de la sociedad española”; su labor complementaria a los servicios sociales, para la “provisión del bienestar de la ciudadanía y, especialmente, de aquellas personas en situación de necesidad”; y subraya como la colaboración entre las administraciones públicas y el Tercer Sector “se ha convertido en un pilar fundamental a la hora de atenuar el impacto que las sucesivas crisis (financiera global de 2008, coronavirus, guerra de Ucrania) tienen sobre la población general y, especialmente, sobre los sectores más desfavorecidos”.

Haciendo míos todos estos argumentos, creo necesario remarcar cómo la labor de las entidades sustentada en su compromiso social con las distintas causas, la entrega de sus profesionales y, por supuesto, del voluntariado, llega a cotas dónde no alcanza ninguna administración, encorsetadas por una excesiva burocratización de sus procesos que, en muchos casos de conflicto, no es capaz de dirimir que estamos tratando con personas y de cómo proporcionales un mínimo de dignidad.

La capacidad del Tercer Sector para coordinar una respuesta rápida que palíe la emergencia humanitaria que provocan las guerras y las crisis es evidente, pero aquí me gustaría poner el foco en otras muchas situaciones que casi pasan desapercibidas en nuestro día a día y donde el papel de las entidades sociales y las personas que las conforman resulta fundamental: Nuestros mayores que descubren una voz amiga para combatir su soledad, jóvenes encerrados en sí mismos que logran un apoyo para construir su propio camino o reconocer su propia identidad, personas que padecen una adicción y hallan una mano a la que agarrarse, familias con todo tipo de necesidades que encuentran una red de apoyo, menores hospitalizados a los que por momentos se saca una sonrisa, personas desempleadas que consiguen el acompañamiento que necesitan para lograr una oportunidad y un largo etcétera. El Tercer Sector de Acción Social no es algo lejano a nuestra realidad ni está solo para atender a unos cuantos, está a nuestro lado para proponer soluciones a un sinfín de problemáticas que nos afectan a todos y a todas, sin tener en cuenta nuestra posición social o económica.

Quiero finalizar con algunos pequeños-grandes éxitos que se suceden cada día en entidades como la Asociación Arrabal-AID en la que me encuentro. La satisfacción de Ana, que encontró su primer empleo y obtuvo la Secundaria gracias al acompañamiento prestado desde el Programa Incorpora de Fundación la Caixa; la motivación de Gabriel que no se dejó vencer por su situación de calle y pudo normalizar su vida en ‘Puente hacia el Empleo’; la fuerza de Sandra por sobreponerse a una relación de violencia machista con las herramientas que le proporcionó ‘Aires de Cambio’, la ilusión de Luis que pudo dar forma a su proyecto emprendedor con la ayuda del equipo de ‘El Viaje de Tu Vida’ de Fundación Incyde o el alivio de la familia de Nico, que descubrió en CaixaProinfancia cómo tratar sus especiales necesidades educativas. Por ellos y ellas, por todas y todos, la fecha del 9 de Octubre en que se promulgaba la Ley estatal del Tercer Sector de Acción Social no puede pasar ya inadvertida para nadie y se convertirá con el paso de los años en la gran fiesta de la inclusión y la defensa de los derechos sociales aunque todavía hoy, como la mayor parte del trabajo de las entidades sociales, la celebración de esta efeméride pase un tanto desapercibida, reflejo de una labor tan callada como eficaz.