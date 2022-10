Se pueden tener grandes conocimientos y saber de todo, pero no vale de nada cuando se pierde la memoria, y especialmente cuando no se pueden recordar a las personas queridas y los momentos felices.

En determinadas circunstancias lo que cuenta es que puedan aflorar los recuerdos importantes de nuestra vida, que tienen más que ver con los sentimientos que con lo que hayamos podido aprender de cualquier materia. Podemos dedicarnos en cuerpo y alma a cultivarnos, a adquirir una gran cultura, que tiene, sin duda, un gran valor, pero nunca estaremos preparados para olvidar lo que de verdad importa, lo que nos humaniza.

Recordar o no los conocimientos adquiridos deja de tener importancia cuando no se reconocen los recuerdos íntimos que son los que alimentan el espíritu. Un trastorno que afecta a millones de personas en todo el mundo y que está siendo motivo de investigación por científicos especializados, con resultados alentadores pero que no parecen indicar que se estén encontrando soluciones a corto y medio plazo en una materia tan sensible.

Enrique Stuyck Romá

Málaga