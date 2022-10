Unos Juegos de invierno para la Costa del Sol

Todo apunta a que la candidatura malagueña para acoger la Expo 2027 va por buen camino. Y lo digo a pocas horas de que se celebre el trigésimo aniversario de la clausura de la Expo 92. En otra coyuntura sería más oportuno el tópico sobre todo lo que ha llovido después.

Todo apunta igualmente a que esta semana se ha terminado de apuntalar la candidatura ibérica para el Mundial de Fútbol 2030. En pleno baño de sangre por la invasión rusa en Ucrania, la receta de Eurovisión parece haberse convertido para algunos analistas en garantía de éxito a la hora de que España y Portugal puedan ver hecho realidad su sueño compartido. Málaga también aspira a albergar como en 1982 algunos de los partidos del acontecimiento deportivo más global de cuantos existen.

Todo apunta por otra parte a que queda aún bastante polémica por escribir sobre una cita mundialista muchísimo más cercana. La de Catar 2022, que vendrá para cuando los turrones vuelvan a casa, para cuando millones de puntitos led vuelvan a hacer universal esta nueva milla de oro en que se ha convertido la calle Larios.

Todo apunta a que Málaga cerrará de nuevo el año como la provincia española con mayor crecimiento demográfico. Y es que teletrabajo mediante ahora ya cualquiera puede vivir en Málaga, o en alguno de sus más de 100 municipios. Todos quieren venirse a Málaga. Incluidos esos centroeuropeos a los que el invierno más gélido de sus vidas, con el gas (nunca mejor dicho) por las nubes, empieza a ponerles cara de «prepara tu maleta».

Todo apunta, me reitero, a que Málaga está de moda. Y al calor del foco tecnológico de primer orden que atesora, de esta meteorología cada vez más envidiada y de unas comunicaciones aéreas y ferroviarias tan competitivas, me atrevo a gritar a los cuatro vientos que ya va siendo hora de pedir unos Juegos Olímpicos. Pero de invierno. «Illo, no vea tú, qué cosa más perita». ¿Y por qué no?

Todo apunta hacia el cielo en la Málaga de las torres infinitas. Esas que ya coronan la estampa de la grada de animación, sí, la de la identificación biométrica facial (ni se te ocurra dejarte perilla o ponerte lentillas blanquiazules). ¿Por qué no apuntar a lo mismo a lo que aspiraba, y ha logrado, Arabia Saudí? Unos juegos invernales con terral o calima. ¿Por qué? Pues porque sí.

Todo apuntaría de otra manera. Con Expo para el 27, Mundial para el 30 y Juegos Olímpicos para el 34, apuesto a que quedaría mucho menos para poder viajar en Cercanías de Marbella a Nerja. Estaría más cerca la posibilidad de coger el metro hasta El Tintero. O incluso imagino una Málaga con más parques, más zonas verdes, donde dejar de respirar lo irrespirable.

Todo es cuestión de apuntar. Que el papel todo lo soporta. Luego está la financiación. Pero para eso están los patrocinios globales. ¿Quién iba a decirnos que Málaga iba a acoger las finales de toda una Copa Davis? Pues ahí está, con todo el papel prácticamente agotado en horas. Y con la ilusión adicional de poder ver juntas y con una misma camiseta a las dos mejores raquetas del escalafón mundial.

Todo apunta a que, de momento, soñar seguirá siendo gratis. Y hay que tener cuidado con los sueños, porque por caros y utópicos que parezcan, a veces se hacen realidad. Que se lo pregunten a quien sobre el papel empezó a pintar unos Juegos Asiáticos de Invierno en pleno desierto y sobre una ciudad inexistente. Quién sabe si no fue la misma persona que un día se levantó imaginando la actual Supercopa de España en territorio saudí. Era cuestión de petrodivisas, como bien es sabido.

Todo apuntaría a una selección española conformada por Los Compadres, que para eso tenemos en Málaga «equipo de primera»... ¡En curling! Y a poner subsede en Sierra Nevada, que ya ha acogido mundiales. Pues eso, «Illo», qué cosa más perita.