La primera semana de octubre estuvo cubierta en su principio por un cielo turbio de polvo sahariano, evocando con temor a una Málaga de barro manchada, si bien ese septenario nos retornó la luz cultural y esperada de la ‘Noche en Blanco’. Advertir que el origen de este modismo está vinculado al ritual establecido durante el Medievo donde los aspirantes a ser caballeros hacían vela de las armas las cuales les ennoblecerían como tales, embozados con una vestidura blanca como símbolo de pureza espiritual. La tonalidad de las ropas y la larga espera dio fuente a la expresión «pasar la noche en blanco».

Tal como una obra de Álvaro Mutis, junto a su incondicional Maqroll el Gaviero, la controversia llega con la lluvia. Los partidos de la oposición en el Consistorio, Unidas Podemos y PSOE, han denunciado ante la Fiscalía Provincial presuntas irregularidades dentro de la empresa mixta Smassa en la gestión de la construcción de un aparcamiento en la avenida Pío Baroja. Ambas formaciones han solicitado la apertura de diligencias de investigación para aclarar si los incidentes denunciados por la exjefa técnica y directora del proyecto, Trinidad Rodríguez, «pudieran ser constitutivos de delito». Al parecer, el alcalde no ha pasado la noche en blanco con esta denuncia, insistiendo en «una utilización política de algo que no da para ello». En su propio bulevar, encuentro a Pío Baroja y me siento a su lado. La brisa otoñal nos acoge y le pregunto ¿qué piensa usted sobre este velado asunto? Con gesto taciturno me contesta: «Somos grandes constructores de ilusiones, hasta que hacemos lo posible por destruirlas. La verdad no se puede exagerar. En la verdad no puede haber matices. En la semi-verdad o en la mentira, muchos». Lo dejo en su silla con las últimas luces; al despedirme concluye: «Son los inocentes y no los sabios los que resuelven las cuestiones difíciles». Buenas noches, Don Pío.